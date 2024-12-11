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    Türkiye LPG'li araç sayısında dünya birincisi!

    Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay, Türkiye'de LPG tüketimi ve LPG'li araç sayısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sektörde tepede yer aldığını vurguladı.
    Türkiye LPG'li araç sayısında dünya birincisi! Tam Boyutta Gör
    Benzin ve dizele kıyasla daha düşük karbon emisyonuna sahip olan LPG’li araçlar ülkemizde çevreye etkisinden ziyade, ekonomik yakıt tüketimi nedeniyle tercih ediliyor. Araştırmalara göre Türkiye, dünyada en fazla LPG’li araca ve istasyona sahip ülke konumunda.

    TÜİK verilerine göre 2023’te trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 35,6'sını dizel, yüzde 33,5'ini LPG, yüzde 28,7'sini benzin ve yüzde 2'sini elektrikli ve hibrit yakıtlı araçlar oluşturdu. LPG’li araç sayısı 5 milyon 101 bin 330’a ulaştı.

    Türkiye, LPG'li araç sayısında lider! Otogazda ikinci sırada

    Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp Aratay, Türkiye'nin küresel LPG piyasasında dünyanın sayılı pazarlarından biri olduğunu belirterek, '"ürkiye, küresel LPG piyasasında dünyanın sayılı pazarlarından bir tanesi. Özellikle yıllık 3,5 milyon tonu bulan otogaz tüketimi ile Rusya'nın ardından dünya genelinde otogazda en fazla LPG tüketin ülke olarak ikinci sırada yer alıyoruz. Bugün dünya genelinde 79 bin LPG istasyon bulunuyor. Bu LPG istasyonlarının yaklaşık 10 bin 700'ü bizim ülkemizde yer alıyor. Yine dünya genelindeki 27 milyon adet LPG'li aracın yaklaşık 5 milyonu ülkemizde bulunuyor. Türkiye olarak gerek istasyon gerekse de LPG'li araç sayısında dünyada ilk sırada yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

    LPG'nin karbon ayak izi karşılaştırılacak

    Aratay, Türkiye'nin karbon azaltma politikaları kapsamında 2053 karbon nötr hedefine değinerek, 'Türkiye'nin bu yolculuğunda özellikle otogaz sektörünün taşımacılık alanındaki kullanımı sayesinde karbon ayak izinin azaltılmasında alternatif olarak çok ciddi bir pay alacağına inanıyoruz. LPG ülkemizin bu hedeflere yolculuğunda çok önemli bir alternatif yakıt olarak görev üstelenebilir. Çünkü karbon sıfır hedefine giden yolda bir geçiş yakıtı olarak hala LPG'nin bir alternatifi yok. Ayrıca Türkiye LPG Derneği olarak LPG'nin ne kadar temiz olduğuna ilişkin de Boğaziçi Üniversitesi'nden hocalarımızla birlikte bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Şu anda çalışmanın ikinci aşamasındayız. Bu çalışma ile LPG'nin diğer potansiyel yakıtlar ile karbon ayak izinin karşılaştırılmasını yapacağız. Tamamlandığında bunu matematiksel olarak da rakamsal olarak da açıklayabilecek boyuta geleceğiz.' bilgisini paylaştı.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 15 saat önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

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