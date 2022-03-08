2022 Mazda CX-60 SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Mazda'nın crossover rüzgarı yeni CX-60 ile esmeye devam ediyor. Avrupa, Japonya ve Avustralya pazarları için tanıtılan yeni 2022 Mazda CX-60, yeni platformu ve bolca motor seçeneğiyle dikkat çekiyor.
Mazda CX-60 özellikleriyle neler sunuyor?
Skyactiv Multi-Solution Scalable mimarisi üzerine inşa edilen Mazda CX-60, 4,745 mm uzunluğa, 1,890 mm genişliğe ve 1,680 mm yüksekliğe sahip. Bu ölçülerle geçen yıl Kuzey Amerika pazarı için tanıtılan CX-50'den biraz daha büyük bir araç olan CX-60'ın aks mesafesi de 2,870 mm olarak açıklandı.
2022 Mazda CX-60'ın 'Kodo-Soul of Motion' isimli tasarım felsefesini taşıyan gövde tasarımını daha önce görmüştük. Dış tasarımda, fotoğraflarda gördüğünüz 'Soul Red Crystal' dahil olmak üzere sekiz farklı renk seçeneği söz konusu olacak. Jant seçenekleri ise 18 inç ila 20 inç arasında değişecek.
CX-60'in yaşam alanında TFT-LCD dijital gösterge paneli, 12,3 inç multimedya ekranı ve CX-30'dakinden üç kat daha büyük olduğu belirtilen head-up display bulunuyor. Yeni SUV modelde ayrıca Sürücü Kişiselleştirme Sistemi de mevcut. Bu özellik, bir kamera yardımıyla sürücünün gözlerinin pozisyonunu belirleyerek koltuğu, direksiyon simidini, head-up display'i ve yan aynaları optimum sürüş pozisyonu için otomatik olarak ayarlıyor.
Mazda'nın yeni SUV'u bolca depolama alanı sunuyor. Arka koltuklar dik konumdayken 570 litre bagaj hacmi sunan araç, koltuklar düz bir şekilde yatırıldığında 1,148 litre bagaj hacmine ulaşıyor.
Motor seçenekleri
Mazda CX-60 Avrupa'da üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlardan ilki PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistem olarak karşımıza çıkıyor ve 2.5 litre SkyActiv-G dört silindirli benzinli ünite, bir elektrik motoru ve 17.8 kWsa'lik batarya paketini bir araya getiriyor. Benzinli ünite 189 beygir güç ve 261 Nm tork üretirken, elektrik motoru da ekstra 134 beygir güç ve 250 Nm tork sağlıyor. Böylece toplamda 323 beygir güç ve 500 Nm tork sunuluyor.
Yapılan açıklamaya göre Mazda CX-60 PHEV'in 0-100 km/s hızlanması 5.8 saniye sürüyor ve azami hızı 200 km/s ile sınırlı. Bataryanın sağladığı saf elektrikli sürüş menzili 60 kilometre ve AC şarj ile dört saatte tam dolum sağlanabiliyor. Aracın yakıt tüketimi ise 18 inçlik jantlarla 1.5 l/100 km ve 20 inçlik jantlarla 1.6 l/100km olarak açıklandı.
Mazda CX-60'ın ikinci motor seçeneği 48V hafif hibrit sisteme sahip 3.0 litre sıralı altı silindirli e-Skyactiv X benzinli ünite. Bunun yanında yine 48V hafif hibrit sistemle gelen 3.3 litre e-Skyactiv D altı silindirli dizel motor da listede. Söz konusu iki motorun performans verileri henüz açıklanmadı. Tüm modellerde yeni 8 ileri otomatik şanzıman ve i-Activ dört tekerlekten çekiş sistemi standart.
Süspansiyon ve güvenlik
Yeni SUV'da çift salıncaklı ön süspansiyon ve multi-link arka süspansiyon bulunuyor. Mazda'nın belirttiğine göre bu süspansiyon düzeni sayesinde sürüş koşulu fark etmeksizin pürüzsüz bir sürüş deneyimi vadediliyor. Yeni MX-5'te gördüğümüz Kinematik Duruş Kontrolü (KPC) de CX-60'ın özellikler arasında. Bu sistem, yüksek G kuvveti olan koşullarda yuvarlanmayı azaltmak için arka tekerleğe hafifçe fren uygulayarak aracı dengede tutmaya yardımcı oluyor.
Güvenlik tarafına baktığımızda Mazda'nın 360 derece görüş sistemi, araçtan çıkış uyarısı, trafik işareti algılama, yaya ve bisikletli algılamanın yanı sıra kavşak fonksiyonuna sahip akıllı şehir içi fren desteği, yaya algılama özelliğine sahip arka acil durum freni, şeritte kalma asistanı ve yorgunluk uyarısı gibi pek çok özellik standart. Bunun yanı sıra kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, adaptif hız sabitleyici, yokuş kalkış desteği gibi özellikler de bulunuyor.
2022 Mazda CX-60 şu anda PHEV versiyonuyla Avrupa'da satışa çıkmış durumda. Fiyatı ise 47,390 euro'dan başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..