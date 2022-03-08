2022 Mazda CX-60 SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Mazda'nın crossover rüzgarı yeni CX-60 ile esmeye devam ediyor. Avrupa, Japonya ve Avustralya pazarları için tanıtılan yeni 2022 Mazda CX-60, yeni platformu ve bolca motor seçeneğiyle dikkat çekiyor.

Mazda CX-60 özellikleriyle neler sunuyor?

Skyactiv Multi-Solution Scalable mimarisi üzerine inşa edilen Mazda CX-60, 4,745 mm uzunluğa, 1,890 mm genişliğe ve 1,680 mm yüksekliğe sahip. Bu ölçülerle geçen yıl Kuzey Amerika pazarı için tanıtılan CX-50'den biraz daha büyük bir araç olan CX-60'ın aks mesafesi de 2,870 mm olarak açıklandı.

2022 Mazda CX-60'ın 'Kodo-Soul of Motion' isimli tasarım felsefesini taşıyan gövde tasarımını daha önce görmüştük. Dış tasarımda, fotoğraflarda gördüğünüz 'Soul Red Crystal' dahil olmak üzere sekiz farklı renk seçeneği söz konusu olacak. Jant seçenekleri ise 18 inç ila 20 inç arasında değişecek.

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CX-60'in yaşam alanında TFT-LCD dijital gösterge paneli, 12,3 inç multimedya ekranı ve CX-30'dakinden üç kat daha büyük olduğu belirtilen head-up display bulunuyor. Yeni SUV modelde ayrıca Sürücü Kişiselleştirme Sistemi de mevcut. Bu özellik, bir kamera yardımıyla sürücünün gözlerinin pozisyonunu belirleyerek koltuğu, direksiyon simidini, head-up display'i ve yan aynaları optimum sürüş pozisyonu için otomatik olarak ayarlıyor.

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Mazda'nın yeni SUV'u bolca depolama alanı sunuyor. Arka koltuklar dik konumdayken 570 litre bagaj hacmi sunan araç, koltuklar düz bir şekilde yatırıldığında 1,148 litre bagaj hacmine ulaşıyor.

Motor seçenekleri

Mazda CX-60 Avrupa'da üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Bunlardan ilki PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistem olarak karşımıza çıkıyor ve 2.5 litre SkyActiv-G dört silindirli benzinli ünite, bir elektrik motoru ve 17.8 kWsa'lik batarya paketini bir araya getiriyor. Benzinli ünite 189 beygir güç ve 261 Nm tork üretirken, elektrik motoru da ekstra 134 beygir güç ve 250 Nm tork sağlıyor. Böylece toplamda 323 beygir güç ve 500 Nm tork sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre Mazda CX-60 PHEV'in 0-100 km/s hızlanması 5.8 saniye sürüyor ve azami hızı 200 km/s ile sınırlı. Bataryanın sağladığı saf elektrikli sürüş menzili 60 kilometre ve AC şarj ile dört saatte tam dolum sağlanabiliyor. Aracın yakıt tüketimi ise 18 inçlik jantlarla 1.5 l/100 km ve 20 inçlik jantlarla 1.6 l/100km olarak açıklandı.

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Mazda CX-60'ın ikinci motor seçeneği 48V hafif hibrit sisteme sahip 3.0 litre sıralı altı silindirli e-Skyactiv X benzinli ünite. Bunun yanında yine 48V hafif hibrit sistemle gelen 3.3 litre e-Skyactiv D altı silindirli dizel motor da listede. Söz konusu iki motorun performans verileri henüz açıklanmadı. Tüm modellerde yeni 8 ileri otomatik şanzıman ve i-Activ dört tekerlekten çekiş sistemi standart.

Süspansiyon ve güvenlik

Yeni SUV'da çift salıncaklı ön süspansiyon ve multi-link arka süspansiyon bulunuyor. Mazda'nın belirttiğine göre bu süspansiyon düzeni sayesinde sürüş koşulu fark etmeksizin pürüzsüz bir sürüş deneyimi vadediliyor. Yeni MX-5'te gördüğümüz Kinematik Duruş Kontrolü (KPC) de CX-60'ın özellikler arasında. Bu sistem, yüksek G kuvveti olan koşullarda yuvarlanmayı azaltmak için arka tekerleğe hafifçe fren uygulayarak aracı dengede tutmaya yardımcı oluyor.

Güvenlik tarafına baktığımızda Mazda'nın 360 derece görüş sistemi, araçtan çıkış uyarısı, trafik işareti algılama, yaya ve bisikletli algılamanın yanı sıra kavşak fonksiyonuna sahip akıllı şehir içi fren desteği, yaya algılama özelliğine sahip arka acil durum freni, şeritte kalma asistanı ve yorgunluk uyarısı gibi pek çok özellik standart. Bunun yanı sıra kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, adaptif hız sabitleyici, yokuş kalkış desteği gibi özellikler de bulunuyor.

2022 Mazda CX-60 şu anda PHEV versiyonuyla Avrupa'da satışa çıkmış durumda. Fiyatı ise 47,390 euro'dan başlıyor.

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2022 Mazda CX-60 SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri