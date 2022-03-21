Toyota Türkiye CEO'su: "Bireysel otomobil satışları çok zayıfladı"

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Türkiye'de otomotiv sektörü adeta alarm veriyor. Fiyatlar sürekli artıyor ve bu gidişat değişmezse 300 bin TL'nin altındaki bir avuç modeli de bu fiyat bandında göremeyeceğiz. Bu durumun perakende satışlara yansıması büyük. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Bu yıl 500 bin adetlik pazar kimseyi şaşırtmasın" diyor.

Best FM'de yayınlanan Otoyaşam programında konuşan Bozkurt, "2022 yılına 2021'den daha olumsuz beklentilerle girdik. Bir birçok marka gibi yılın ilk yarısında sıkıntıların biteceğini söylemedik. Tam tersine 2022 yılının sonuna kadar sıkıntıların devam edeceğini öngördük. Bunların üstüne bir de Rusya-Ukrayna savaşı eklendi" açıklamasında bulunarak sektördeki kötü gidişata işaret etti.

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Ocak-Mart döneminde perakende satışların çok yavaşladığını belirten Bozkurt, "Araç olsa belki biraz daha fazla satılırdı ama ne yazık ki geçen seneki gibi ortada 3-5 aylık sıralar yok. ÖTV muaf araç satışları ve kurumsal satışlarda biraz hareket var. Perakende tarafı oldukça zayıf. 26 yıldır otomotiv sektöründeyim ve bu süreçte 3-4 büyük ekonomik kriz yaşadık. Ama bu kadar belirsizliğin olduğu bir dönem hatırlamıyorum. Pandemi var, enflasyonist ortam var, hammadde fiyatlarında büyük artışlar ve üstüne savaş çıktı. Bunların hepsi hem ürün bulunurluğunda hem de ürün maliyetlerinin artmasında büyük sıkıntılar yaratıyor" şeklinde konuştu.

Ali Haydar Bozkurt'a göre mevcut durum yıl sonuna kadar devam ederse pazar 500 bin adetlere kadar düşebilir. Bunun da ülke için kırmızı alarm demek olduğunu söyleyen Bozkurt, faizlerin düşmesi, ÖTV matrahlarının güncellenmesi ve kurların durulması halinde bile pazarın maksimum 700-750 bin adetlere çıkabileceğini çünkü bu sefer de yeteri kadar araç bulunamayacağını söylüyor.

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Toyota Türkiye CEO'su: "Bireysel araç satışları çok zayıfladı"