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    Anlık Bildirim

    Peugeot, ChatGPT ile i-Cockpit'e yapay zekayı entegre ediyor

    Müşterilerine her zamankinden fazla yenilikçi ve teknolojik çözümler sunan Peugeot, en güncel modellerinde günümüzün en güncel teknolojileri arasında olan üretken yapay zeka ChatGPT’yi sunuyor.

    Günümüzde pek çok alanda kullanılan ve “Chat Generative Pre-trained Transformer” ifadesinin kısaltması olan üretken yapay zeka ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen en ileri teknoloji. Bu teknoloji, kullanıcılarına gelişmiş, doğru ve özlü yanıtlar sunmak üzere büyük bir veri havuzundan yararlanıyor. Peugeot’nun yeni nesil i-Cockpit’inde dokunmatik ekranına entegre edilen kullanıcı dostu yapay zeka, entegre sesli asistan üzerinden çok yalın ve doğal bir şekilde kullanıma sunuluyor.

    “OK PEUGEOT” ifadesini kullanmak yeterli oluyor

    ChatGPT’yi devreye almak için sadece “OK PEUGEOT” ifadesini kullanmak ve sesli bir talepte bulunmak yeterli oluyor. Kullanıcılarla sohbete katılabilen ChatGPT, basit olanlardan karmaşık olanlara kadar pek çok düzeyde farklı soruya yanıt verme becerisine sahip. Örneğin kullanıcı bir şehre vardığında ChatGPT’den hangi anıtları ziyaret edebileceğini belirtmesini ve bu yerlerin tarihini anlatmasını isteyebiliyor.

    Ayrıca bu bilgilerin ardından otomobilin navigasyon sisteminin kullanıcıyı bahsi geçen noktaya yönlendirmesi de mümkün oluyor. ChatGPT soruları yanıtlamaktan çok daha fazlasını yapabiliyor. Kullanıcı, uzun yolculuklarda çocukların sıkılması durumunda ChatGPT’den çoçukların ilgi alanları ile ilgili bir test düzenlemesini isteyebiliyor. Yapay zeka sadece birkaç saniye içinde saatlerce sürecek eğlence sunabiliyor.

    Yeni bir deneyimin kapıları açılıyor

    Peugeot, ChatGPT ile i-Cockpit'e yapay zekayı entegre ediyor Tam Boyutta Gör
    Peugeot, ChatGPT yapay zekayı otomobillerine entegre ederek sesli asistan deneyimini geliştiriyor ve onu daha etkileşimli, akıcı ve sezgisel hale getiriyor. Peugeot, bağlantılı navigasyonla donatılan tüm yeni nesil modellerinin i-Cockpit’inde ChatGPT’yi kullanıma sunuyor. Uygun modeller ise: Yeni 208, Yeni 2008, Yeni 308, Yeni 308SW, Yeni 408, Yeni 508, Yeni 508 SW, Yeni E-3008, Yeni E-RIFTER, Yeni E-TRAVELLER, Yeni E-Partner, Yeni E-Expert ve yakında Yeni E-5008.

    Ülke ve bölgeye bağlı olarak uygun modellere sahip tüm PEUGEOT müşterileri, ChatGPT’yi PEUGEOT Service Store üzerinden etkinleştirebiliyor. Sadece birkaç gün içinde, ilk aşamada sistemin sunulduğu Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere’deki PEUGEOT müşterilerinin yüzde 50’sinden fazlası araçlarındaki üretken yapay zekaya abone olarak bu pilot uygulamaya katıldı.

    Bu başarıdan güç alan PEUGEOT, kampanyadan ücretsiz olarak yararlanabilecek müşteri sayısını 6 ay boyunca iki katına çıkarmaya karar verdi (5.000 kullanıcıdan 10.000’e çıktı). PEUGEOT, bu aşamanın ardından ChatGPT’yi kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak uygun bağlantılı araca sahip tüm müşterilerle buluşturmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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