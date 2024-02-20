Peugeot, ChatGPT ile i-Cockpit'e yapay zekayı entegre ediyor

Günümüzde pek çok alanda kullanılan ve “Chat Generative Pre-trained Transformer” ifadesinin kısaltması olan üretken yapay zeka ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen en ileri teknoloji. Bu teknoloji, kullanıcılarına gelişmiş, doğru ve özlü yanıtlar sunmak üzere büyük bir veri havuzundan yararlanıyor. Peugeot’nun yeni nesil i-Cockpit’inde dokunmatik ekranına entegre edilen kullanıcı dostu yapay zeka, entegre sesli asistan üzerinden çok yalın ve doğal bir şekilde kullanıma sunuluyor.
“OK PEUGEOT” ifadesini kullanmak yeterli oluyor
ChatGPT’yi devreye almak için sadece “OK PEUGEOT” ifadesini kullanmak ve sesli bir talepte bulunmak yeterli oluyor. Kullanıcılarla sohbete katılabilen ChatGPT, basit olanlardan karmaşık olanlara kadar pek çok düzeyde farklı soruya yanıt verme becerisine sahip. Örneğin kullanıcı bir şehre vardığında ChatGPT’den hangi anıtları ziyaret edebileceğini belirtmesini ve bu yerlerin tarihini anlatmasını isteyebiliyor.
Ayrıca bu bilgilerin ardından otomobilin navigasyon sisteminin kullanıcıyı bahsi geçen noktaya yönlendirmesi de mümkün oluyor. ChatGPT soruları yanıtlamaktan çok daha fazlasını yapabiliyor. Kullanıcı, uzun yolculuklarda çocukların sıkılması durumunda ChatGPT’den çoçukların ilgi alanları ile ilgili bir test düzenlemesini isteyebiliyor. Yapay zeka sadece birkaç saniye içinde saatlerce sürecek eğlence sunabiliyor.
Yeni bir deneyimin kapıları açılıyor
Ülke ve bölgeye bağlı olarak uygun modellere sahip tüm PEUGEOT müşterileri, ChatGPT’yi PEUGEOT Service Store üzerinden etkinleştirebiliyor. Sadece birkaç gün içinde, ilk aşamada sistemin sunulduğu Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere’deki PEUGEOT müşterilerinin yüzde 50’sinden fazlası araçlarındaki üretken yapay zekaya abone olarak bu pilot uygulamaya katıldı.
Bu başarıdan güç alan PEUGEOT, kampanyadan ücretsiz olarak yararlanabilecek müşteri sayısını 6 ay boyunca iki katına çıkarmaya karar verdi (5.000 kullanıcıdan 10.000’e çıktı). PEUGEOT, bu aşamanın ardından ChatGPT’yi kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak uygun bağlantılı araca sahip tüm müşterilerle buluşturmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.