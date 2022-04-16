Peugeot, online showroom'unu devreye aldı

Türkiye'deki gelişimini sürdüren Peugeot, online showroom hizmetini devreye aldı. showroom.peugeot.com.tr adresi üzerinden Peugeot müşterileri, diledikleri modelin detaylı iç ve dış görsellerine ve teknik verilerine bir tık ile ulaşabiliyorlar.
Devreye alınan online showroom ile otomobil severlerin Peugeot’nun en gözde modellerini detaylı olarak inceleme imkânı sunuluyor. Çekici tasarıma sahip Peugeot modelleri, özel stüdyolarda hem dışı hem de içi 360 derece olarak gerçekçiliği en yüksek seviyede yaşatacak şekilde fotoğraflandı.
Bu fotoğrafların birleşmesi ile görsel bir şölen sunan online Peugeot showroomu, müşterilerine aradıkları öncelikli her bilgiyi sunmasıyla da öne çıkıyor. Bu yeni yapılanma sayesinde, teknik verilerden, araç renklerine, özel iç döşemelerden farların görüntüsüne, test sürüşü randevularından en yakın bayinin konumuna kadar birçok bilgiye erişilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler