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    Volkswagen, MEB platformunun menzilini 700 kilometreye çıkarmayı hedefliyor

    Alman üretici, ID elektrikli araç ailesinin altyapısını oluşturan MEB platformu için yakın gelecekte menzil artışı, daha yüksek şarj hızı ve performans gibi güncellemeler planlıyor.
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    Volkswagen, MEB platformunun menzilini 700 km'ye çıkaracak
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    Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli araçlarının altyapısını oluşturan MEB platformu için bir takım yenilikler planlıyor. Sürüş menzilinin 700 kilometreye kadar uzatılması da bu yenilikler arasında.

    Volkswagen, sadece elektrikli araçlar için kullanılan MEB platformunu 2015 yılında geliştirmeye başladı. Söz konusu platformu kullanan ilk model olarak da 2020 yılında ID.3 ortaya çıktı. Ardından farklı pazarlar için tasarlanan ID.4, ID.5, ID.6 ve ID.Buzz modelleriyle bu sayı beşe çıkarıldı. Söz konusu modeller WLTP'ye göre karma kullanımda en fazla 549 kilometreye kadar menzil sunuyor.

    Şirketin planlarından biri yukarıda belirttiğimiz gibi bu menzili 700 kilometreye kadar çıkarmak. MEB platformu üzerine geliştirilen, 2025'e kadar piyasaya sürülmesi planlanan iki yeni model var: ID Life ve Aero B. ID Life, piyasaya sürüldüğünde ailenin giriş seviyesini oluşturacak kompakt bir model olacağı için bu menzille gelmesi zor görünüyor. Öte yandan, Aero B olarak anılan büyük modelde 700 kilometreye kadar menzil görmemiz daha olası.

    Volkswagen, MEB platformunun menzilini 700 km'ye çıkaracak
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    MEB platformuyla ilgili planlardan biri de şarj hızının yükseltilmesi. Volkswagen, bu platform üzerine yükselen modellerin 200 kW'ın üzerinde DC hızlı şarj özelliğine sahip olmasını istiyor. Mevcut modellerde, örneğin Volkswagen ID.5'te 135 kW'a kadar şarj hızı destekleniyor. Yani bu durumda şarj hızının neredeyse iki katına çıkarılacağını söylemek mümkün.

    Bir diğer konu da performans. Paylaşılan görselde, dört tekerlekten çekiş yani çift elektrik motoru ile donatılan araçlarda 0-100 km/s hızlanma süresinin 5.5 saniye civarına çekilmesi planlanıyor. Mevcut modeller arasında ID.4 GTX, toplamda 295 beygir güç sunan iki elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlıyor. Bu noktada 5.5 saniye civarına erişmek için toplam gücün 350 beygir civarına yükseltilmesini bekleyebiliriz.

    Volkswagen'in MEB platformunu Skoda, Seat ve Audi modelleri de dahil olmak üzere toplamda 9 model kullanıyor. Volkswagen Grubu yılın ilk çeyreğinde toplam 99.100 adet elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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