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Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg’un elektrikli araç şarj istasyonu markası Trugo, Ramazan Bayramı’na özel ücretsiz şarj kampanyası başlattı. Togg T10X sahipleri bayram boyunca Trugo şarj istasyonlarından araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek.

Kampanyadan yararlanmak için Trugo uygulaması yerine Trumore uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Trumore uygulamasındaki Akıllı Cihazım sekmesindeki “Şarj Et” butonu ile şarj işlemini başlatabilirsiniz. Kampanya arife günü ve bayramın tamamını kapsıyor. Ücretsiz şarj kampanyası 29 Mart saat 00.00’da başlayacak, 1 Nisan saat 23.59’da sona erecek.

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Diğer markalara indirim yok

Trugo, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda tüm elektrikli otomobil markaları için yüzde 50 indirim kampanyası yapmıştı. Bu bayramda diğer marka araçlara yönelik henüz herhangi bir kampanya duyurulmadı. Ücretsiz şarj kampanyasından sadece T10X kullanıcıları yararlanabilecek.

Bayramda diğer firmaların elektrikli araç şarj kampanyaları

Bayram süresince elektrikli araç şarj işletmecileri çeşitli kampanyalar sunacak. Bayram süresince Beefull’da kwh ücreti 1 TL, Sharz.net’te 5,99 TL, Voltrun’da 6,63 TL olacak. RHG Enertürk ise yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.

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Togg T10X sahiplerine Ramazan Bayramı’nda şarj ücretsiz!