Togg T10X sahiplerine Ramazan Bayramı’nda şarj ücretsiz!

Kampanyadan yararlanmak için Trugo uygulaması yerine Trumore uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Trumore uygulamasındaki Akıllı Cihazım sekmesindeki “Şarj Et” butonu ile şarj işlemini başlatabilirsiniz. Kampanya arife günü ve bayramın tamamını kapsıyor. Ücretsiz şarj kampanyası 29 Mart saat 00.00’da başlayacak, 1 Nisan saat 23.59’da sona erecek.
Diğer markalara indirim yok
Trugo, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda tüm elektrikli otomobil markaları için yüzde 50 indirim kampanyası yapmıştı. Bu bayramda diğer marka araçlara yönelik henüz herhangi bir kampanya duyurulmadı. Ücretsiz şarj kampanyasından sadece T10X kullanıcıları yararlanabilecek.
Bayramda diğer firmaların elektrikli araç şarj kampanyaları
Bayram süresince elektrikli araç şarj işletmecileri çeşitli kampanyalar sunacak. Bayram süresince Beefull’da kwh ücreti 1 TL, Sharz.net’te 5,99 TL, Voltrun’da 6,63 TL olacak. RHG Enertürk ise yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo