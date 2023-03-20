Tam Boyutta Gör Togg, tüketicinin marka ve modelleriyle ilgili bilgi alıp T10X modelini inceleyebileceği deneyim merkezlerinden ilkini İstanbul'daki Zorlu Center'da açmıştı. Şirket, iki yeni mobil deneyim merkezi açarak tüketiciyle temas noktalarını artırdı.

Togg, doğrudan yönettiği ve 2023 boyunca 10'u sabit 8'i gezici olmak üzere sayıları 18'e ulaşacak deneyim merkezlerinin yanı sıra kullanıcıya yakın olmak için mobil deneyim merkezleri açmaya başladı. Aynı anda İstanbul’da Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM’de mobil deneyim merkezleri açan Togg, akıllı cihazlarını ve etrafında oluşan tüm ekosistemi burada kullanıcılarla buluşturacak.

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Bir şehirde en az 1,5-2 ay açık kalacak mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar, hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X'i inceleme şansı bulacak. Togg, yıl içinde mobil deneyim merkezi sayısını 8'e çıkaracak. Togg'un mobil deneyim merkezleri 2023 boyunca Türkiye'nin 7 bölgesini dolaşacak.

"Bu yıl içinde 20'den fazla sabit ve mobil servis noktamız hazır olacak"

Tam Boyutta Gör Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Kullanıcıyla temas ettiğimiz noktalarımızı açmayı sürdürüyoruz. Deneyim merkezlerimizin ilkini İstanbul Zorlu Center'da açmıştık, bu sayıyı bu yıl Türkiye çapında 18'e çıkaracağız. Yine bu yıl içinde 20'den fazla sabit ve mobil servis noktamız hazır olacak. Kullanıcılarımızla bir araya geleceğimiz mobil deneyim merkezlerimizin sayısını da yıl içinde 8'e çıkaracağız. Bu mağazalarımızla da 7 bölgemizi dolaşacağız." dedi.

Togg'un deneyim, servis ve teslim noktalarıyla alakalı diğer lokasyon bilgileri için bu linkteki haberimize göz atabilirsiniz.

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Togg, İstanbul ve Bursa'da mobil deneyim merkezi açtı