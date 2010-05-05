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Phenom II X4 960T, üçüncü çeyrekte satışa sunuluyor

9 yıl
14,3b
1
18
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesini 2.8GHz'de çalışan 1055T ve 3.2GHz'de çalışan 1090T Black Edition modelleriyle pazara sunan AMD, dört çekirdekli Phenom II X4 serisini de yeni bir model ile güncellemeye hazırlanıyor. Firmanın Zosma kod adını verdiği Phenom II X4 960T modeline ait ilk detayları, daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Aslında 6 çekirdekli olan ancak üretim aşamasında iki çekirdeği kapatılan Phenom II X4 1090T'nin, çekirdek aşırtmaya müsait olduğu, ASRock gibi anakart üreticileri tarafından resmi olarak doğrulanmıştı.

Gelen bilgilere göre AMD, Phenom II 960T modelini üçüncü çeyrekte yani yaz döneminde lanse etmeyi planlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci, firmanın resmi dökümanlarına göre 3GHz'de çalışıyor ve Turbo Core teknolojisiyle çekirdelerinden üç tanesi 3.4GHz'e kadar çıkabiliyor. 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan Phenom II X4 960T'nin ısıl güç tasarımı ise 95 Watt olarak belirlenmiş. 7 ve 8 serisi anakartlarda çekirdek aşırtma ile kapalı çekirdekleri açılabilecek işlemcinin resmi satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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lvlono 9 yıl
Performans açısından, malum Phenom2 x4 9xx serisinden pek de farklı olmayacaktır. Tek cazip yanı, TDP değeri ve çekirdek açma olasılığının varlığı olacak gibi geliyor bana(uygun fiyatı olacağını düşünerek).
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MetronoM 9 yıl
ne alaka bi halt olmaz bu işlemciden!
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Batuist 9 yıl
nasıl bir pazarlama taktiğidir bu.. 2 çekirdeği kapalı işlemci.. madem öyle 6 çekirdeği aynı diaya koyup 4 çekirdekli işlemci fiyatına satabiliyorsun 6 çekirdekli işlemcileride o fiyata sat...
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Kod adı tuhaf. Bizde de çok alay konusu olabilir.
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taner11 9 yıl
4 çekirdek ve 3,4 ghz de 95 W tdp süper
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doctorfizik 9 yıl

taner11

4 çekirdek ve 3,4 ghz de 95 W tdp süper

evet tdp olarak gayet iyi... bakalım fiyatlandırması nasıl olacak?
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engintezel 9 yıl
Amd bi 6 çekirdek daha eklerse i7 930 ye anca yetişir
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huseyincarnege 9 yıl
galiba bu 6çekirdeklerden üretilcek yani 2 gizli çekirdek acabilerek 6çekirdek olucakmış:?
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TELESCOPE 9 yıl

huseyincarnege

galiba bu 6çekirdeklerden üretilcek yani 2 gizli çekirdek acabilerek 6çekirdek olucakmış:?


olsunda bakarız
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esses... 9 yıl
Fantaziye bak, adamlar bence Nvidianın isimdeğiştirme sihirbazlığından biraz esinlenmişler galiba.
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BarGoS 9 yıl
acaba 5 çekirdeklerde çıkacakmı ?
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KANUNI61 9 yıl
2 cekirdek üretim de sorunlu olunca kapat gitsin x4 diye sat süper
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AndryTR 9 yıl
KANUNI61

2 cekirdek üretim de sorunlu olunca kapat gitsin x4 diye sat süper

Zaten vaad edilen işlemci 4 çekirdek. İster 12 çekirdek kapatılsın, ister 8 çekirdek isterse de 2 çekirdek... Vaad edileni verdiği sürece sıkıntı yok.
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sgnr 9 yıl
Bu haber sabah sabah sevindirdi beni :)
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