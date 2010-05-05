Phenom II X4 960T, üçüncü çeyrekte satışa sunuluyor

Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesini 2.8GHz'de çalışan 1055T ve 3.2GHz'de çalışan 1090T Black Edition modelleriyle pazara sunan AMD, dört çekirdekli Phenom II X4 serisini de yeni bir model ile güncellemeye hazırlanıyor. Firmanın Zosma kod adını verdiği Phenom II X4 960T modeline ait ilk detayları, daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Aslında 6 çekirdekli olan ancak üretim aşamasında iki çekirdeği kapatılan Phenom II X4 1090T'nin, çekirdek aşırtmaya müsait olduğu, ASRock gibi anakart üreticileri tarafından resmi olarak doğrulanmıştı.

Gelen bilgilere göre AMD, Phenom II 960T modelini üçüncü çeyrekte yani yaz döneminde lanse etmeyi planlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci, firmanın resmi dökümanlarına göre 3GHz'de çalışıyor ve Turbo Core teknolojisiyle çekirdelerinden üç tanesi 3.4GHz'e kadar çıkabiliyor. 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan Phenom II X4 960T'nin ısıl güç tasarımı ise 95 Watt olarak belirlenmiş. 7 ve 8 serisi anakartlarda çekirdek aşırtma ile kapalı çekirdekleri açılabilecek işlemcinin resmi satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.