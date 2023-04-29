Philips uygun fiyatlı oyuncu monitörünü duyurdu

Philips 25M2N5200P özellikleri ve fiyatı
Philips 25M2N5200P model numarasıyla satılacak olan monitör 24.5 inçlik IPS panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. AMD FreeSync Premium ile gecikmeler en aza indirilirken hareket bulanıklık giderici de aynı anda kullanılabiliyor.
HDMI üzerinden 240Hz tazeleme hızı elde edilirken DisplayPort üzerinden ise 280Hz hızına aşırtılabiliyor. Griden griye tepki süresi 1ms iken 400 kandela pik parlaklık değeri mevcut. 2 adet HDMI 2.0, 1 adet DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1, USB-B upstream, 2 adet USB Tip-A, 2 adet hızlı şarj destekli USB Tip-A girişleri olan monitör modeli 299 Avro gibi uygun bir fiyat etiketiyle satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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