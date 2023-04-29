Philips uygun fiyatlı oyuncu monitörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Oyunculara yönelik olarak Evnia monitör serisine başlayan Philips, sürekli yeni ürünlerle kataloğunu genişletiyor. Biraz daha ana akım oyunculara hitap eden Evnia 5000 serisinin ilk modeli satışa sunuluyor.

Philips 25M2N5200P özellikleri ve fiyatı

Philips 25M2N5200P model numarasıyla satılacak olan monitör 24.5 inçlik IPS panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. AMD FreeSync Premium ile gecikmeler en aza indirilirken hareket bulanıklık giderici de aynı anda kullanılabiliyor.

Philips 45B1U6900C monitör satışa çıkıyor 1 ay önce eklendi

HDMI üzerinden 240Hz tazeleme hızı elde edilirken DisplayPort üzerinden ise 280Hz hızına aşırtılabiliyor. Griden griye tepki süresi 1ms iken 400 kandela pik parlaklık değeri mevcut. 2 adet HDMI 2.0, 1 adet DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1, USB-B upstream, 2 adet USB Tip-A, 2 adet hızlı şarj destekli USB Tip-A girişleri olan monitör modeli 299 Avro gibi uygun bir fiyat etiketiyle satılacak.

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Philips 25M2N5200P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı