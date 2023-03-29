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    Philips ultra geniş monitör modelini satışa sunuyor

    Philips 45B1U6900C profesyonel monitör modeli 44.5 inçlik 1500R ultra geniş ekranının yanı sıra 100W seviyesine kadar enerji sağlayabilen USB Tip-C portu ile geliyor. 
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    45B1U6900C Tam Boyutta Gör
    Philips markasının geçtiğimiz ay tanıttığı ve 100W aktarım hızları ile masaüstünde yüksek hızlı şarj imkânı sunan ultra geniş profesyonel monitör modeli satışa çıkıyor. Fiyatı ise üst seviyelerde seyrediyor.

    Philips 45B1U6900C özellikleri ve fiyatı

    Philips 45B1U6900C profesyonel monitör modeli 44.5 inçlik ekranında 5120x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Böylece yan yana iki QHD monitör elde edilmiş oluyor. 1500R kavis çapı yoğun bir tecrübe sunarken kenar kısımda kulaklık için bir askı mevcut.

    Tazeleme hızı 75Hz olan monitör 450 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. 8-bit renk derinliği yanında 4ms tepki süresi mevcut. 100W enerji sağlayan USB Tip-C portu ile yüksek hızlı şarj elde edilebiliyor. İki adet HDMI 2.0 ve DP 1.4 portlarının yanında USB Tip-B upstream, USB Tip-C ve Gb LAN portları mevcut. KVM anahtarı ile iki sistem arasında geçiş yapılabiliyor.

    Philips 45B1U6900C profesyonel monitör modeli 1089 Avro fiyat etiketi ile satılacak. 5MP çözünürlüğünde Windows Hello destekli bir web kamerası ve gürültü azaltıcı mikrofon sunan Philips 45B1U6900CH için ise bir fiyat açıklanmadı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    Hukum1970 1 gün önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

    Profil resmi
    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 3 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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