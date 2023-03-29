Philips ultra geniş monitör modelini satışa sunuyor

Tam Boyutta Gör Philips markasının geçtiğimiz ay tanıttığı ve 100W aktarım hızları ile masaüstünde yüksek hızlı şarj imkânı sunan ultra geniş profesyonel monitör modeli satışa çıkıyor. Fiyatı ise üst seviyelerde seyrediyor.

Philips 45B1U6900C özellikleri ve fiyatı

Philips 45B1U6900C profesyonel monitör modeli 44.5 inçlik ekranında 5120x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Böylece yan yana iki QHD monitör elde edilmiş oluyor. 1500R kavis çapı yoğun bir tecrübe sunarken kenar kısımda kulaklık için bir askı mevcut.

Philips’ten web kameralı monitör 1 ay önce eklendi

Tazeleme hızı 75Hz olan monitör 450 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. 8-bit renk derinliği yanında 4ms tepki süresi mevcut. 100W enerji sağlayan USB Tip-C portu ile yüksek hızlı şarj elde edilebiliyor. İki adet HDMI 2.0 ve DP 1.4 portlarının yanında USB Tip-B upstream, USB Tip-C ve Gb LAN portları mevcut. KVM anahtarı ile iki sistem arasında geçiş yapılabiliyor.

Philips 45B1U6900C profesyonel monitör modeli 1089 Avro fiyat etiketi ile satılacak. 5MP çözünürlüğünde Windows Hello destekli bir web kamerası ve gürültü azaltıcı mikrofon sunan Philips 45B1U6900CH için ise bir fiyat açıklanmadı.

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Philips 45B1U6900C monitör satışa çıkıyor