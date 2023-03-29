Philips ultra geniş monitör modelini satışa sunuyor

Philips 45B1U6900C özellikleri ve fiyatı
Philips 45B1U6900C profesyonel monitör modeli 44.5 inçlik ekranında 5120x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Böylece yan yana iki QHD monitör elde edilmiş oluyor. 1500R kavis çapı yoğun bir tecrübe sunarken kenar kısımda kulaklık için bir askı mevcut.
Tazeleme hızı 75Hz olan monitör 450 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. 8-bit renk derinliği yanında 4ms tepki süresi mevcut. 100W enerji sağlayan USB Tip-C portu ile yüksek hızlı şarj elde edilebiliyor. İki adet HDMI 2.0 ve DP 1.4 portlarının yanında USB Tip-B upstream, USB Tip-C ve Gb LAN portları mevcut. KVM anahtarı ile iki sistem arasında geçiş yapılabiliyor.
Philips 45B1U6900C profesyonel monitör modeli 1089 Avro fiyat etiketi ile satılacak. 5MP çözünürlüğünde Windows Hello destekli bir web kamerası ve gürültü azaltıcı mikrofon sunan Philips 45B1U6900CH için ise bir fiyat açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)