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    Philips 45 inçlik ultra geniş monitörlerini duyurdu

    Philips 45B1U6900C ve 45B1U6900CH monitör modelleri ultra geniş kavisli ekranın yanı sıra web kamerası, mikrofon, 100W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor.     
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    Philips Tam Boyutta Gör
    Birden fazla monitörle çalışmak zorunda kalanlar için ultra geniş monitör modelleri popüler olmaya başladı. Philips ultra geniş bir görüntü açısına sahip 45 inçlik yeni monitör modellerini tanıttı.

    Philips 45B1U6900C ve 45B1U6900CH monitörler

    Philips markasının yeni profesyonel monitörleri 44.5 inçlik boyuta ve 1500R kavis çapına sahip. 5120x1440 piksel çözünürlük ile yan yana iki adet 2K monitör kullanma imkânı elde ediliyor.

    75Hz tazeleme hızı olan monitörler 450 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. 8-bit renk derinliği sunan modeller 4ms tepki süresine sahip. İki adet HDMI 2.0 ve DP 1.4 portlarının yanında 100W enerji sağlayan USB Tip-C ve Gb LAN portları mevcut. KVM anahtarı ile iki sistem arasında geçiş yapılabiliyor.

    İki model arasındaki fark CH modelinin 5MP çözünürlüğünde Windows Hello destekli bir web kamerası ve gürültü azaltıcı mikrofona sahip olması. C modeli ise USB Tip-B upstream özelliği ile geliyor. Philips henüz bir fiyat açıklamadı.

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    kımyasal 6 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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