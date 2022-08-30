Samsung ve Bill Gates yenilikçi tuvalet konsepti için bir araya geldi

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Pandemi döneminde adı sık sık komplo teorilerinde geçmiş olsa da Bill Gates ve kurduğu vakfı temiz tuvalet ve içilebilir su kaynakları için şaşırtıcı derecede agresif bir politika izliyor. Gates Vakfı şimdi Samsung ile iş birliği yapıyor.

Samsung’dan yenilikçi tuvalet

Bill Gates dünyanın büyük kısmının kanalizasyon gibi modern tuvalet sisteminden mahrum olduğu gerçeğinden yola çıkarak bugüne kadar farklı projelere yatırım yaptı. Örneğin kaplan solucanlarının dip kısımda beslenerek dışkıları yok ettiği Tiger Toilet girişimi bunlardan birisi.

Solucanlarla doldurulan tuvalet kanalizasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor 4 yıl önce eklendi

Bill Gates bu kez Samsung ile bir ortaklık yaparak yeni bir konseptin çalışmalarına başladı. Aslında Samsung uzun süredir Gates Vakfı üyesi ve bu tür projelere katkı yapıyor. Yeni anlaşma kapsamında Samsung gelişmekte olan ülkelere lisans dağıtımını ve yeni teknolojinin ticari hayata uyarlanmasını sağlayacak.

Projenin detayları belli değil ancak Tiger Toilet gibi kanalizasyona ihtiyaç bırakmadan dışkıları parçalayan ve zararlı patojenleri yok eden bir çözüm olduğu ifade ediliyor. Böylece suların kirlenmesi ve difteri gibi hastalıkların da önlenmesi planlanıyor.

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