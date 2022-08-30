Samsung ve Bill Gates yenilikçi tuvalet konsepti için bir araya geldi

Pandemi döneminde adı sık sık komplo teorilerinde geçmiş olsa da Bill Gates ve kurduğu vakfı temiz tuvalet ve içilebilir su kaynakları için şaşırtıcı derecede agresif bir politika izliyor. Gates Vakfı şimdi Samsung ile iş birliği yapıyor.
Samsung’dan yenilikçi tuvalet
Bill Gates dünyanın büyük kısmının kanalizasyon gibi modern tuvalet sisteminden mahrum olduğu gerçeğinden yola çıkarak bugüne kadar farklı projelere yatırım yaptı. Örneğin kaplan solucanlarının dip kısımda beslenerek dışkıları yok ettiği Tiger Toilet girişimi bunlardan birisi.
Bill Gates bu kez Samsung ile bir ortaklık yaparak yeni bir konseptin çalışmalarına başladı. Aslında Samsung uzun süredir Gates Vakfı üyesi ve bu tür projelere katkı yapıyor. Yeni anlaşma kapsamında Samsung gelişmekte olan ülkelere lisans dağıtımını ve yeni teknolojinin ticari hayata uyarlanmasını sağlayacak.
Projenin detayları belli değil ancak Tiger Toilet gibi kanalizasyona ihtiyaç bırakmadan dışkıları parçalayan ve zararlı patojenleri yok eden bir çözüm olduğu ifade ediliyor. Böylece suların kirlenmesi ve difteri gibi hastalıkların da önlenmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: