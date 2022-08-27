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    Philips’in harika görünen yeni Lightguide akıllı ampulleri ortaya çıktı

    Philips’in aydınlatma alanındaki başarılı girişimleri aralıksız devam ediyor. Philips Hue’nun yeni Lightguide ampulleri şık tasarımlarıyla birlikte yakın zamanda ortaya çıktı.
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    Philips’in yeni Lightguide serisi akıllı ampulleri ortaya çıktı
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    Philips akıllı LED tabanlı aydınlatma ürünlerini yenilemeye ve güncelleştirmeye devam ediyor. Son olarak Philips Hue markası altında piyasaya çıkacak olan yeni ampul serisi ise tasarım açısından son derece güzel görünüyor.

    Philips’in yeni Lightguide serisi üç farklı şekle sahip ampullerden oluşuyor. Ortam aydınlatması için kullanılması planlanan ürünler daha tanıtılmadan Amazon.de’de ortaya çıkan ürünler tam renk seçeneği ve beyaz aydınlatma sunuyor. Öte yandan ampullerin tanesi için ise 75 Euro fiyat biçileceği söylenmekte. Eğer fiyat bilgisi doğruysa Hue standartlarına göre bile ürünlerin “uygun fiyatlı” olmadığını belirtmek gerekiyor.

    Philips Hue Lightguide üç farklı ampulle geliyor

    Philips’in yeni Lightguide serisi akıllı ampulleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Küre, üçgen ve elips şekillerinde sunulacak olan yeni Lightguide serisi, siyah taban ve şeffaf cama sahip. Tam renkli ayarlanabilir ışığın yanı sıra yine ayarlanabilir beyaz ışık ve karartma gibi özelliklerle gelen ampuller boyutsal olarak da epey büyük. Yaklaşık 8 inç yüksekliğinde ve 5 inç genişliğinde olan ampuller bir abajurda konumlandırılmak yerine açıkta, dekoratif ortam aydınlatması şeklinde kullanılması için tasarlanmış durumda.

    Tüm Hue ampul ve aydınlatmalarda olduğu gibi hem Bluetooth ve Zigbee desteği bu ürünlerde de mevcut. Dolayısıyla Hue Bridge ile doğrudan telefon, tablet veya Amazon Echo akıllı hoparlörlerle eşleştirilerek kontrol edilebiliyorlar. Aynı şekilde Hue uygulaması aracılığıyla veya Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit ve Samsung SmartThings yardımıyla ampulleri kontrol etmek mümkün.

    Kesin fiyatlandırma ve diğer detaylar da dahil olmak üzere Philips’in yeni çözümlerini önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan IFA 2022’de göreceğiz. Zira Philips Hue markasının sahibi olan Signify, genellikle bu teknoloji fuarında yeni ürünlerini tanıtmasıyla meşhur.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 9 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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