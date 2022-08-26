Sony'nin ardından Microsoft da açıkladı: Xbox Series X ve S fiyatlarına zam gelecek mi?

Bildiğiniz üzere Sony dün PlayStation 5 oyun konsolu için ABD dışındaki tüm büyük pazarlarda fiyat artışı yaptığını duyurmuştu. Japon teknoloji devi alınan kararı yüksek küresel enflasyon oranları ve olumsuz döviz eğilimlerine bağladı.
Zam haberinin gündeme yansımasıya birlikte Microsoft'un da Xbox fiyatlarını artırabileceğine yönelik bir endişe oluştu. Windows Central internet sitesine konuşan bir şirket yetkilisi oyun severlerin yüreğine su serpecek açıklamalar yaptı.
"Fiyat yükseltme planımız yok"
Microsoft temsilcisi şirketin mevcut nesil oyun konsollarının fiyatlarını yükseltmek gibi bir planının olmadığını söyledi. Konsollar için önerilen perakende satış fiyatları öncekiyle aynı kalacak. Yani Xbox Series S için 299 $ (250 £, 300 €), Xbox Series X içinse 499 $ (450 £, 500 €) fiyat politikası devam edecek.
Yapılan bu açıklama şirketin gelecekte konsol fiyatlarını artırmayacağını garanti etmese de, en azından kısa vadede bunu yapmayacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: