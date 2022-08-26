Sony'nin ardından Microsoft da açıkladı: Xbox Series X ve S fiyatlarına zam gelecek mi?

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Bildiğiniz üzere Sony dün PlayStation 5 oyun konsolu için ABD dışındaki tüm büyük pazarlarda fiyat artışı yaptığını duyurmuştu. Japon teknoloji devi alınan kararı yüksek küresel enflasyon oranları ve olumsuz döviz eğilimlerine bağladı.

PlayStation 5'e zam geliyor 1 gün önce eklendi

Zam haberinin gündeme yansımasıya birlikte Microsoft'un da Xbox fiyatlarını artırabileceğine yönelik bir endişe oluştu. Windows Central internet sitesine konuşan bir şirket yetkilisi oyun severlerin yüreğine su serpecek açıklamalar yaptı.

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"Fiyat yükseltme planımız yok"

Microsoft temsilcisi şirketin mevcut nesil oyun konsollarının fiyatlarını yükseltmek gibi bir planının olmadığını söyledi. Konsollar için önerilen perakende satış fiyatları öncekiyle aynı kalacak. Yani Xbox Series S için 299 $ (250 £, 300 €), Xbox Series X içinse 499 $ (450 £, 500 €) fiyat politikası devam edecek.

Yapılan bu açıklama şirketin gelecekte konsol fiyatlarını artırmayacağını garanti etmese de, en azından kısa vadede bunu yapmayacağını gösteriyor.

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Microsoft açıkladı: Xbox Series X ve S fiyatlarına zam gelecek mi