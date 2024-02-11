Philips iki yönlü 140W powerbank duyurdu

Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank
Oldukça uzun bir adı olan powerbank modeli 140W enerji aktarımı yapabiliyor. İki adet USB Tip-C girişinden toplamda 130W çıkışı olan ürünün tek porttan 140W aktarım yaptığı belirtiliyor. Tip-A çıkışı da 22.5W enerji veriyor. İki yönlü özelliği sayesinde şarj edildiği esnada cihazlarınızı da şarj edebiliyor.
27000mAh bataryası olan ürün USB PD 3.1 protokolünü destekliyor. Renkli TFT ekran ise her porttan ne kadar çıkış verildiğini kullanıcıya gösteriyor. 154.6 x 52.8 x 49.5mm ölçüleri olan ürün 85$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu. Kutudan uyumlu Tip-C kablosu da çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.