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    Anlık Bildirim

    Philips iki yönlü 140W powerbank duyurdu

    Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank adıyla Çin’de satışa sunulan şarj istasyonu taşınabilir sistemler için önemli bir enerji alternatifi olmayı amaçlıyor. 
    Philips Tam Boyutta Gör
    Pek çok elektrikli ev aletlerinde olduğu kadar powerbank pazarında da iddialı bir isim olan Philips, hızlı şarj meraklıları için yeni bir ürün duyurdu. Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank taşınabilir cihazları da şarj ediyor.

    Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank

    Oldukça uzun bir adı olan powerbank modeli 140W enerji aktarımı yapabiliyor. İki adet USB Tip-C girişinden toplamda 130W çıkışı olan ürünün tek porttan 140W aktarım yaptığı belirtiliyor. Tip-A çıkışı da 22.5W enerji veriyor. İki yönlü özelliği sayesinde şarj edildiği esnada cihazlarınızı da şarj edebiliyor.

    27000mAh bataryası olan ürün USB PD 3.1 protokolünü destekliyor. Renkli TFT ekran ise her porttan ne kadar çıkış verildiğini kullanıcıya gösteriyor. 154.6 x 52.8 x 49.5mm ölçüleri olan ürün 85$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu. Kutudan uyumlu Tip-C kablosu da çıkıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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