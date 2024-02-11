Philips iki yönlü 140W powerbank duyurdu

Tam Boyutta Gör Pek çok elektrikli ev aletlerinde olduğu kadar powerbank pazarında da iddialı bir isim olan Philips, hızlı şarj meraklıları için yeni bir ürün duyurdu. Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank taşınabilir cihazları da şarj ediyor.

Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank

Oldukça uzun bir adı olan powerbank modeli 140W enerji aktarımı yapabiliyor. İki adet USB Tip-C girişinden toplamda 130W çıkışı olan ürünün tek porttan 140W aktarım yaptığı belirtiliyor. Tip-A çıkışı da 22.5W enerji veriyor. İki yönlü özelliği sayesinde şarj edildiği esnada cihazlarınızı da şarj edebiliyor.

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27000mAh bataryası olan ürün USB PD 3.1 protokolünü destekliyor. Renkli TFT ekran ise her porttan ne kadar çıkış verildiğini kullanıcıya gösteriyor. 154.6 x 52.8 x 49.5mm ölçüleri olan ürün 85$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu. Kutudan uyumlu Tip-C kablosu da çıkıyor.

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