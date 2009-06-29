Philips, Xenium X630 modelini anons etti

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Bekleme ve konuşma süresi açısından iddialı cep telefonlarıyla karşımıza çıkan Philips, 50 güne kadar bekleme süresi vaadeden X630 modelini duyurarak Xenium ailesini genişletmeye kaldığı yerden devam ediyor.

111.8 x 48.9 x 15.1 mm boyutlarında ve 118 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip X630'da, 2.4 inç 240x320 piksel ekrana yer verilmiş. Ekran, 262.144 rengi görüntüleyebilmekte. Telefonun dahili belleğini yetersiz kaldığı durumlarda 8 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla yükseltebiliyoruz. USB veya Bluetooth üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebilen X630'da 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve FM radyo gibi özellikler de bulunmakta. Xenium X630'un kısa süre içinde Uzakdoğu'da piyasaya sürülmesi beklenirken fiyata ilişkin bilgi bulunmuyor.