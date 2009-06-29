Philips, Xenium X630 modelini anons etti

Bekleme ve konuşma süresi açısından iddialı cep telefonlarıyla karşımıza çıkan Philips, 50 güne kadar bekleme süresi vaadeden X630 modelini duyurarak Xenium ailesini genişletmeye kaldığı yerden devam ediyor.
111.8 x 48.9 x 15.1 mm boyutlarında ve 118 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip X630'da, 2.4 inç 240x320 piksel ekrana yer verilmiş. Ekran, 262.144 rengi görüntüleyebilmekte. Telefonun dahili belleğini yetersiz kaldığı durumlarda 8 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla yükseltebiliyoruz. USB veya Bluetooth üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebilen X630'da 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve FM radyo gibi özellikler de bulunmakta. Xenium X630'un kısa süre içinde Uzakdoğu'da piyasaya sürülmesi beklenirken fiyata ilişkin bilgi bulunmuyor.
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24 saat açık ve günde 1 saate kadar konuşma süresini normal karşılarsak 5 gün giden şarjı genede yeterli görmek lazım.. Zira nokia 6300 kullanan arkadaşlar 2. günde bu konuşma süresini asla alamıyolar, buda günde bir şarja denk geliyo..
Sonuç olarak 50 desede 10 gün rahatlıkla kullanabileceğiniz ve emsali nokia ya göre %40 daha uygun satılacak bu telefonu bence rhatlıkla alabilirsiniz...