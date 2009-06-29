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Philips, Xenium X630 modelini anons etti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,4b
1
8
Diğer
knight
Haber Editörü
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Philips, Xenium X630 modelini anons etti
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Philips, Xenium X630 modelini anons etti
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Bekleme ve konuşma süresi açısından iddialı cep telefonlarıyla karşımıza çıkan Philips, 50 güne kadar bekleme süresi vaadeden X630 modelini duyurarak Xenium ailesini genişletmeye kaldığı yerden devam ediyor.

111.8 x 48.9 x 15.1 mm boyutlarında ve 118 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip X630'da, 2.4 inç 240x320 piksel ekrana yer verilmiş. Ekran, 262.144 rengi görüntüleyebilmekte. Telefonun dahili belleğini yetersiz kaldığı durumlarda 8 GB'a kadar microSD kartlar aracılığıyla yükseltebiliyoruz. USB veya Bluetooth üzerinden veri aktarımı gerçekleştirebilen X630'da 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve FM radyo gibi özellikler de bulunmakta. Xenium X630'un kısa süre içinde Uzakdoğu'da piyasaya sürülmesi beklenirken fiyata ilişkin bilgi bulunmuyor.


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Spilay 10 yıl
X800 kullanıyorum.Kataloğunda 1 ay süre yazıyor. Dokunmatik büyük bir ekranı var. Xenium serisi telefonumun şarjı 10-14 arası gidiyor. Bir arkadaşımda başka bir xenium modeli var ve 1 ay şarj süresinin gittiğini söyledi. El-hak doğrudur. Xenium ise yabana atmayın. ,Çok telefon kurcalayan, çok konuşan ve çok seyahat eden biri iseniz kesinlikle xenium modellerine bakın derim.
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mert107 10 yıl
telefonda uzak durulmasi gereken bi marka....
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sertacaygun 10 yıl
Türkçemizi koruylım : Anons yabancı kökenli bir kelimedir. Doğrusu duyurmaktır...
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virtuoz065 10 yıl
Bu telefon bayağı oldu, diğer xeniumların kamera çözünürlüğü düşüktü. Satış yüksek olur bu telefonda. Ben de kullanıyorum; başta 9@9k almıştım, peşine X500... İyi telefon. Şarj konusunda tektir. Kesinlikle alacak olanlara tavsiye ederim...
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repstar33 10 yıl
x800 kadar tutacağını hiç zannetmem...
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mumsev 10 yıl
Ben Philips 9@9U modelini yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Aldığımda 30 güne kadar bekleme süresi özelliğine inanmasamda tasarımı ve fiyatı uygun cazip geldiğinden aldım..
24 saat açık ve günde 1 saate kadar konuşma süresini normal karşılarsak 5 gün giden şarjı genede yeterli görmek lazım.. Zira nokia 6300 kullanan arkadaşlar 2. günde bu konuşma süresini asla alamıyolar, buda günde bir şarja denk geliyo..
Sonuç olarak 50 desede 10 gün rahatlıkla kullanabileceğiniz ve emsali nokia ya göre %40 daha uygun satılacak bu telefonu bence rhatlıkla alabilirsiniz...
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cihansevencan 10 yıl
50 gün.. telefonu al bidaha yenisini alana kadar şarj etme.. şarj diye bişi yok kullan atayani :)
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