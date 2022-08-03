Phison en gelişmiş sektörel SSD çözümünü duyurdu

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SSD kontrolcüleri dendiğinde akla ilk gelen firma olan Phison komple SSD çözümleri de sunuyor. Bu hafta tanıttığı X1 SSD çözümü kurumsal taraftaki en gelişmiş çözüm olma iddiasında.

Phison X1 SSD nedir?

Seagate ile birlikte geliştirilen X1 SSD çözümü enerji verimliliğini ön planda tutan ve işletmelere maliyetleri ölçüsünde esneklik sunan bir platform. Özellikle performans odaklı ve makine öğrenme üzerine çalışan sunucular için geliştirildi. SK Hynix V6 128L TLC NAND modüller temel alınıyor.

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1 adet günlük sürücü yazma ve 3.84TB kapasite ile yapılan testlerde Phison X1 çözümü 7400MB/s veri aktarım hızlarına ve 1.75 milyon rastgele erişim IOPS değerine ulaşabiliyor ki bu kurumsal tarafta en iyisi durumunda.

PCIe Gen 4 x4 çift port SSD olarak yapılandırılan Phison X1 SSD çözümü Samsung, KIOXIA, SK Hynix gibi rakiplere karşı aynı enerji tüketiminde yüzde 30 daha iyi olduğu iddiasında. 1 adet günlük yazma - DWPD olarak 15.36TB kapasiteye, 3 adet DWPD olarak 12.8TB kapasiteye çıkabilecek. Firma ortakları için örneklemeye başladı.

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