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    Samsung SSD 990 PRO ufukta göründü

    Samsung’un PCIe Gen 5 standardı ile rekor veri aktarım hızlarına ulaşacak yeni Samsung SSD 990 PRO sürücüsünün sertifika turları başladı. Yakın dönemde karşımıza çıkabilir. 
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    Samsung SSD 990 PRO
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    SSD sektörünün en çok beğenilen ve satan serisi olan Samsung Pro SSD yeni güncellemeye hazırlanıyor. Samsung 980 PRO SSD modeli yerini en iyisine bırakmak üzere. Firma sertifika onaylarına başladı.

    Samsung SSD 990 PRO geliyor

    Güney Kore kurumlarına yapılan başvuru firmanın MZ-V9P1T0 ve MZ-V9P2T0 şeklinde iki model hazırladığını gösteriyor. Mevcut nesle bakarak bunların 1TB ve 2TB kapasite seçenekleri olduğu düşünülüyor.

    PCIe Gen5 standardını temel alan sürücü teorik olarak 14GB/s aktarım hızlarına ve 8TB kapsiteye kadar ulaşabilecek. Normalde Samsung sunucu tarafında 15.36TB kapasiteye kadar PCIe Gen 5 SSD sürücüleri sunmaktaydı.

    Henüz Samsung SSD 990 PRO ne zaman tanıtılacak net bir bilgi yok ancak sektör yavaş yavaş PCIe Gen 5 SSD sürücüleri benimsemeye başladı. Bu bakımdan gelecek yıl başlarında bir tanıtım görebiliriz. Samsung 980 PRO SSD hali hazırda en iyi PCIe Gen 4 SSD modellerinin başında geliyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 4 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 2 gün önce

    Çok güzel yaw

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