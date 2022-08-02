Samsung SSD 990 PRO ufukta göründü

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SSD sektörünün en çok beğenilen ve satan serisi olan Samsung Pro SSD yeni güncellemeye hazırlanıyor. Samsung 980 PRO SSD modeli yerini en iyisine bırakmak üzere. Firma sertifika onaylarına başladı.

Samsung SSD 990 PRO geliyor

Güney Kore kurumlarına yapılan başvuru firmanın MZ-V9P1T0 ve MZ-V9P2T0 şeklinde iki model hazırladığını gösteriyor. Mevcut nesle bakarak bunların 1TB ve 2TB kapasite seçenekleri olduğu düşünülüyor.

Samsung cihazlarında yeni dönem 1 gün önce eklendi

PCIe Gen5 standardını temel alan sürücü teorik olarak 14GB/s aktarım hızlarına ve 8TB kapsiteye kadar ulaşabilecek. Normalde Samsung sunucu tarafında 15.36TB kapasiteye kadar PCIe Gen 5 SSD sürücüleri sunmaktaydı.

Henüz Samsung SSD 990 PRO ne zaman tanıtılacak net bir bilgi yok ancak sektör yavaş yavaş PCIe Gen 5 SSD sürücüleri benimsemeye başladı. Bu bakımdan gelecek yıl başlarında bir tanıtım görebiliriz. Samsung 980 PRO SSD hali hazırda en iyi PCIe Gen 4 SSD modellerinin başında geliyor.

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