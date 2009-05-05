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PhotoFast, 1000MB/sn okuma ve yazma hızı sunan yeni SSD hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhotoFast, 1000MB/sn okuma ve yazma hızı sunan yeni SSD hazırladı
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Kullanım yaygınlığının hızla artması beklenen SSD'ler yani NAND flash tabanlı katı hâl depolama çözümlerinde yüksek performanslı alternatif model sayısı artıyor. Kısa bir süre önce 750MB/sn okuma ve 700MB/sn yazma hızlarını destekleyen, PCIe formundaki G-Monster serisi yeni SSD modelini kullanıma sunan PhotoFast, vites yükseltiyor. Firmanın ay sonuna doğru kullanıma sunmayı planladığı yeni SSD modeline ait ilk detaylar belirdi. G-Monster-Promise olarak tanımlanan yeni SSD, PCI-Express arabirimini destekliyor.

MLC (Multi Levell Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan PCIe x8 tabanlı yeni SSD, 1000MB/sn'lik okuma ve yazma hızlarıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. 256MB ECC DDR2 bellek ve 256MB SDRAM ile donatılan SSD'nin 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama kapasitesine sahip olan yeni depolama çözümünün 2.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. Depolama kapasitesine göre, 1204, 1492, 2247 ve 3380 Avro'luk yaklaşık fiyatlarla kullanıma sunulacak yeni SSD'nin ilk olarak ay sonunda Japona'da kullanıcılarla buluşacak.


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Dedekorkut. 10 yıl
Fiyatlar da okuma-yazma hızları da astronomik. En azından şimdilik benim için öyle.
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Susturucu10Şanlı 10 yıl
bu hızlara bakılırsa fiyatların o kadar astrenomik olduğunu söylemek çok zor....

ama fiyatlar ev kullanıcıları için tabii ki astrenmik...

ama ben düşeceğine inanıyorum 1sene ye kadar....
bu özel yapım ürünler belki 5sene içinde bile alınamaz ama diğer normal modellerini fiyatlarının düşeceğine düşünuyorum.....
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El_domingo 10 yıl
128 ile 256 gb arası fark 288$ .........
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TRaMbLeN 10 yıl
japonlara sunulacakmış :) tabi ki onlara sunulur adamların altyapısı sağlam , kullandıkları hdd ler internetlerinden yavaş kalıyor :)
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Fettah34 10 yıl
Yazma ve okuma hızlarının, faturasında 100-200$ yazmadığı sürece hiç bir pratik önemi yok son kullanıcı açısından.
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murettep 10 yıl
hd4870x2 gibi kartların 25 cm uzun olduğunu unuttunuz mu bu o ksdsr da büyük değil olsa ne yazar 3380 dolar ssd ye vercen de 338 dolar büyük bi kasaya mı veremicen?
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atorbaci 10 yıl
bundan iki tane alıp raid yapsam mı acaba?
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alpabi 10 yıl
Üreticiler bunu kasa içinde kullanılacağını biliyor değil mi? Ekran kartından bile büyük sanki.
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ogkasa 10 yıl
yavaş yavaş düşecektir fiyatları.ben 98 yılında ilk bilgisayar aldığımda 64mb ram 8mb ekran kartı 561 mhz işlemcisi vardı.markaşı hp idi.o bilgisayara 3000 dolar para saymıştık.bide ekonomik kriz olunca bilgisayar araba fiyatına gelmişti neredeyse.
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Batuist 10 yıl
neden üreticiler ev kullanıcılarını hedef almıyorlar???
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Tolgá 10 yıl
oha ben 1000 dolara core i7 sistem toplarım tabi üstüne biraz ekleyerek:D
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TELESCOPE 10 yıl
gerçekten fiyatları uçuruyorlar bazen, devam edegelen, takip edilen bir piyasada alıcının tepkisinide düşünmek gerek bence
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adilazimdegilx 10 yıl
Fiyatlar da çok alengirli olmuş: 1204, 1492, 2247, 3380...
Çok uzun birşey bu. Kasada zaten ekran kartı gibi devasa bir cihaz varken altına da bundan takmak güney köprüsünü boylu boyunca örter. Bunlarda da nanometrik küçültmeler görsek iyi olacak...
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Applejack 10 yıl
Rakamlar astronomik gerçekten.. 1000mb/sn... 3000avro.. şuan için ulaşılmaz görünüyor.. (:
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