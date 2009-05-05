PhotoFast, 1000MB/sn okuma ve yazma hızı sunan yeni SSD hazırladı

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Kullanım yaygınlığının hızla artması beklenen SSD'ler yani NAND flash tabanlı katı hâl depolama çözümlerinde yüksek performanslı alternatif model sayısı artıyor. Kısa bir süre önce 750MB/sn okuma ve 700MB/sn yazma hızlarını destekleyen, PCIe formundaki G-Monster serisi yeni SSD modelini kullanıma sunan PhotoFast, vites yükseltiyor. Firmanın ay sonuna doğru kullanıma sunmayı planladığı yeni SSD modeline ait ilk detaylar belirdi. G-Monster-Promise olarak tanımlanan yeni SSD, PCI-Express arabirimini destekliyor.

MLC (Multi Levell Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan PCIe x8 tabanlı yeni SSD, 1000MB/sn'lik okuma ve yazma hızlarıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. 256MB ECC DDR2 bellek ve 256MB SDRAM ile donatılan SSD'nin 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama kapasitesine sahip olan yeni depolama çözümünün 2.5 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. Depolama kapasitesine göre, 1204, 1492, 2247 ve 3380 Avro'luk yaklaşık fiyatlarla kullanıma sunulacak yeni SSD'nin ilk olarak ay sonunda Japona'da kullanıcılarla buluşacak.