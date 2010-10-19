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PIWorks: Türkiye'deki mobil operatörlerin verimliliği Avrupalı rakiplerinden daha yüksek

8 yıl
12,5b
1
1
Cep Telefonu Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kişisel gelişim kitaplarında görmeye alışık olduğumuz türden bir garaj senaryosu değil PIWorks'un öyküsü... Yurt dışında önemli görevlerde bulunmuş birkaç Türk mühendisin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan PIWorks, 2005 yılında kurulmasına rağmen bugün çok sayıda telekom operatörüne hizmet sunan, yurt dışına teknoloji ihraç eden yerli firmalardan biri olmayı başarmış durumda.

GSM, EDGE, UMTS ve HSPA gibi mevcut iletişim alt yapılarına ek olarak LTE (Long Term Evolution) gibi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yaygınlaşması beklenen yeni nesil ağ teknolojileri, PIWorks'un uzmanlık alanları arasında yer alıyor. Daha iyi servis ve hizmet kalitesi için operatörlere çeşitli optimizasyon araçları sunan PIWorks, 34'ü ar-ge mühendisi olmak üzere 38 kişilik bir ekip ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde konuçlanmış durumad. Sunduğu optimizasyon araçları ve diğer ek hizmetler sayesinde operatörlere abone başına yıllık 4 dolarlık tasarruf elde etme imkanı tanıyan PIWorks, akıllı telefonlarla birlikte artan data trafiğine yönelik optimizasyonların yanında alt yapı yatırımları konusunda da operatörleri yönlendirebiliyor.

PIWorks tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında, ülkemizin mobil iletişim teknolojileri açısından geldiği noktada da masaya yatırıldı. Avrupa'daki pek çok ülkeye göre ülkemizdeki mobil operatörlerin verimlilik açısından daha iyi bir noktada olduğunu söyleyen PIWorks tepe yöneticisi Başar Akpınar, Türkiye'deki data kullanım oranlarının henüz gelişmiş ülkelerdeki kadar yüksek olmadığını, sesli iletişim hizmetlerinin operatörler için daha değerli olduğunu belirtti. Optimizasyonlar konusunda kendi geliştirdikleri özel algoritmaları kullandıklarını söyleyen Akpınar, 3G'den sonraki aşama olarak LTE'nin hayatımıza girmesiyle birlikte VoIP uygulamalarının daha da yaygınlaşacağını ve sesin de artık daha içerisinde aktarılacağını söyledi.

2009 cirosu 2,5 milyon dolar olan PIWorks, 2010'u 10 milyon dolar ciro ile kapatmayı, gelecek yıl içinse mühendis sayısını iki kata kadar arttırmayı hedefliyor.


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Batuist 8 yıl
kendilerine başarılar.. 5 senede aldıkları yol çok büyükmüş (?)
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