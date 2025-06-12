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Tam Boyutta Gör Google'un Pixel 10 serisini 20 Ağustos'ta tanıtması bekleniyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılara göre, bu telefonlar geçen seneki modellere oldukça benzer görünecek. Ancak donanım tarafında önemli güncellemeler olacak. Seriye güç verecek olan Tensor G5 yonga seti, Samsung yerine ilk kez TSMC tarafından üretilecek. Bu da performans ve pil ömründe ciddi iyileşmeler getirebilir. Ayrıca gimbal benzeri kamera sabitleme sisteminin de cihazlara ekleneceği belirtiliyor.

Qi 2.2 kablosuz şarj desteği ve yeni aksesuarlar geliyor

Yeni bir rapora göre, Pixel 10 serisi, iPhone'lara benzer şekilde mıknatıslarla desteklenen Qi 2.2 kablosuz şarj desteği sunacak. Google, bu manyetik aksesuarlar için “Pixelsnap” adında bir ticari marka bile hazırlamış durumda.

Lansmanda üç Pixelsnap aksesuarı tanıtılacağı söyleniyor: manyetik şarj cihazı, standlı şarj cihazı ve "Ring Stand" adı verilen bir aksesuar. Şarj cihazı sadece şarj özelliğine sahipken, Ring Stand sadece stand görevi üstelenecek, şarj özelliği bulunmayacak.

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Google, Hub Modunu telefonlara getirmek için çalıştığından, Pixel telefonlar Pixelsnap şarj cihazı (veya herhangi bir Qi2 uyumlu şarj cihazı) ile şarj olurken akıllı ekranlara dönüşebilir. Bu, Apple’ın Standby Modu’na benzer bir özellik olacak.

Pixel 10 serisi, kablosuz şarj için ConvenientPower CPS4041 adlı bir kontrol çipine sahip olacak. Bu çip teorik olarak 60W'a kadar kablosuz şarjı destekleyebiliyor. Ancak Google bunu kendi tercihine göre sınırlayabilir, yani Pixel 10 serisi çok daha hızlı kablosuz şarj sunmayabilir.

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Google Pixel 10 serisi manyetik şarj özelliğiyle gelebilir

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