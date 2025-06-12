Google Pixel 10 serisi manyetik şarj özelliğiyle gelebilir

Qi 2.2 kablosuz şarj desteği ve yeni aksesuarlar geliyor
Yeni bir rapora göre, Pixel 10 serisi, iPhone'lara benzer şekilde mıknatıslarla desteklenen Qi 2.2 kablosuz şarj desteği sunacak. Google, bu manyetik aksesuarlar için “Pixelsnap” adında bir ticari marka bile hazırlamış durumda.
Lansmanda üç Pixelsnap aksesuarı tanıtılacağı söyleniyor: manyetik şarj cihazı, standlı şarj cihazı ve "Ring Stand" adı verilen bir aksesuar. Şarj cihazı sadece şarj özelliğine sahipken, Ring Stand sadece stand görevi üstelenecek, şarj özelliği bulunmayacak.
Google, Hub Modunu telefonlara getirmek için çalıştığından, Pixel telefonlar Pixelsnap şarj cihazı (veya herhangi bir Qi2 uyumlu şarj cihazı) ile şarj olurken akıllı ekranlara dönüşebilir. Bu, Apple’ın Standby Modu’na benzer bir özellik olacak.
Pixel 10 serisi, kablosuz şarj için ConvenientPower CPS4041 adlı bir kontrol çipine sahip olacak. Bu çip teorik olarak 60W'a kadar kablosuz şarjı destekleyebiliyor. Ancak Google bunu kendi tercihine göre sınırlayabilir, yani Pixel 10 serisi çok daha hızlı kablosuz şarj sunmayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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