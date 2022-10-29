Google Pixel 7a’dan yeni detaylar geldi: Yeni kamera ve seramik gövde

Lynx kod adına sahip olduğu düşünülen ürün, Android kodlarında birçok detayla görüntülendi. Görünüşe göre Pixel 7a, önceki a modellerinde çok daha üst düzey özelliklere sahip olacak. Digital Chat Station’a göre Google, yeni cihazda Tensor G2 işlemcisine ve seramik gövdeye yer verecek. Ayrıca bu cihaz, Foxconn tarafından Çin’de üretilecek. Bu iddia doğruysa Pixel 6a’da kullanılan plastiğin seramik ile değiştirilmesi, cihaza çok daha üst düzey bir his verecektir.
Diğer bir iddia ise Android veri madencisi Kuba Wojciechowski’den geliyor. Kuba’ya göre Lynx kod adlı telefon, P9222 kablosuz şarj çipine sahip olacak. Bu çip, yalnızca 5W güç desteğine sahip ancak firma, ilk kez bir Pixel a modeline kablosuz şarj desteği eklemiş olacak.