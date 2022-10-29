Google Pixel 7a’dan yeni detaylar geldi: Yeni kamera ve seramik gövde

Tam Boyutta Gör Android telefonlara örnek olmak için Pixel serisini geliştiren Google, geçtiğimiz yıllarda bu seriyi genişleterek Pixel 3a’yı tanıtmıştı. Pixel deneyimini ve kamerasını uygun bir fiyata kullanıcılara getiren 3a, firmanın a serisine yaptığı yatırımlarda artışa gitmesine sebep oldu. Bu doğrultuda Google, her yıl yeni bir Pixel a cihazı ile bizlerle buluştu. Geçtiğimiz aylarda tanıttığı Pixel 6a ile dikkat çeken firma, Pixel 7a ile çok daha fazla ilgi çekeceğe benziyor.

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Seramik gövde ve kablosuz şarj desteği

Lynx kod adına sahip olduğu düşünülen ürün, Android kodlarında birçok detayla görüntülendi. Görünüşe göre Pixel 7a, önceki a modellerinde çok daha üst düzey özelliklere sahip olacak. Digital Chat Station’a göre Google, yeni cihazda Tensor G2 işlemcisine ve seramik gövdeye yer verecek. Ayrıca bu cihaz, Foxconn tarafından Çin’de üretilecek. Bu iddia doğruysa Pixel 6a’da kullanılan plastiğin seramik ile değiştirilmesi, cihaza çok daha üst düzey bir his verecektir.

Diğer bir iddia ise Android veri madencisi Kuba Wojciechowski’den geliyor. Kuba’ya göre Lynx kod adlı telefon, P9222 kablosuz şarj çipine sahip olacak. Bu çip, yalnızca 5W güç desteğine sahip ancak firma, ilk kez bir Pixel a modeline kablosuz şarj desteği eklemiş olacak.

Üst düzey kamera

Tam Boyutta Gör Google, kamera sistemlerinde yazılıma daha çok önem verse de firmanın, Pixel 6 serisinde yeni bir sensör kullanması cihazların kamera performansını bir hayli geliştirmişti. Pixel 6a cihazında ise Pixel 2 cihazında kullandığı 12MP sensöre yer veren Pixel takımı, görünüşe göre bu sensöre sonunda elveda diyecek. Pixel 7a’da, son 2 yılda gördüğümüz 50MP Samsung GN1 sensörüne yer verilmesi bekleniyor. Yardımcı sensörler olarak da 64MP Sony IMX787 telefoto ve 13MP Sony IMX712 ultra geniş açı sensörleri belirtilmiş ancak firmanın Pixel 7’de telefoto lens kullanmayıp Pixel 7a’da kullanması pek gerçekçi duyulmuyor. 2023’ün bahar aylarında tanıtılması beklenen Pixel 7a, a serisini hiç olmadığı kadar yükseğe çıkaracak gibi duruyor. Google’ın fiyat konusunda kullanıcı dostu hamleler yapması halinde Pixel 7a, gelecek yılın en beğenilen telefonlarından olabilir.

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