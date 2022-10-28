iPhone 15 Pro’nun RAM miktarı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör iOS işletim sisteminin bellek yönetimindeki optimizasyonu sayesinde Apple, Android cihazlardan daha düşük RAM kapasitesi kullanarak yüksek performanslara ulaşmayı başardı. Buna rağmen Apple, son yıllarda iPad Pro ve iPad Air modellerinde 8GB ve 16GB RAM seçeneğine yer verdi. Görünüşe göre firma, yüksek kapasiteli belleklerini iPhone Pro modellerinde de getirmek istiyor.

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8GB RAM’li ilk iPhone

Apple, son yıllarda iPhone modellerinde yavaş yavaş RAM yükseltmesine gitmişti. Standart iPhone 13 modellerinde 4GB RAM, iPhone 13 Pro modellerinde ise 6GB RAM kullanan firma, iPhone 14 ailesinin tamamında 6GB RAM kullanarak yüksek performans hedeflemişti. Görünüşe göre iPhone 15 serisinde bir RAM artışı daha yaşanacak. Tayvan’lı araştırma firması TrendForce’a göre Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde 8GB RAM kullanacak.

Eğer bu iddia doğruysa Apple, uzun zaman sonra ilk kez rakip Samsung amiral gemisi ile aynı bellek kapasitesine yer vermiş olacak. A16 Bionic ve 6GB bellek ile muhteşem performans sunan Apple; A17 Bionic ve 8GB RAM ile harikalar yaratacaktır. İlk kez USB-C bağlantısına da sahip olması beklenen 2023 yılının iPhone serisi, Android hayranlarının da ilgisini çekeceğe benziyor.

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2023 iPhone Pro modellerinde ciddi bir RAM artışı olabilir