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Piyasanın en güçlü convertible modeli Ferrari 812 GTS tanıtıldı

İtalyan süper otomobil devi Ferrari'nin en güçlü seri üretim convertible modeli olarak lanse ettiği 812 GTS'nin kaputu altında 800 beygir güç üreten 6.5 litre V12 motor bulunuyor.
4 sa.
1,5b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Piyasanın en güçlü convertible modeli Ferrari 812 GTS tanıtıldı
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F8 Spider’ı tanıtmasının üzerinden henüz saatler geçen Ferrari şimdi de yeni 812 GTS üzerindeki örtüyü kaldırdı. 812 Superfast modelinin üstü açılabilen versiyonu olan Ferrari 812 GTS, piyasadaki en güçlü seri üretim convertible olarak lanse edildi.

Superfast ile aynı donanımı paylaşan Ferrari 812 GTS’in kaputu altında 6.5 litre V12 atmosferik motor bulunuyor. Söz konusu ünite 8,500 devirde 800 beygir güç ve 7,000 devirde 718 Nm tork üretiyor. Bu da Ferrari’ye göre 812 GTS’i piyasadaki en güçlü seri üretim convertible yapmaya yetiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlayan 812 GTS, 0-200 hızlanmasını ise 8.3 saniyede tamamlıyor ve maksimum 340 km/s hızı görebiliyor.

Ayrıca Bkz. "2019 Mercedes GLC 350e ve GLE 350de isimli iki hibrit model tanıtıldı"

Dün tanıtılan yeni F8 Spider’daki gibi katlanabilir tavana sahip olan 812 GTS’in tavanı 45 km/s hıza kadar 14 saniyede katlanarak kapanıp açılabiliyor. Bunun yanı sıra kabinin arka kısmında elektrikli olarak açılabilen bir cam bulunuyor. Rüzgarı engelleme görevi de gören bu cam, tavan kapalıyken de açılabilmesi sayesinde sürücünün V12 motorun sesini daha fazla duyarak yolculuktan keyif almasını sağlıyor.

Arka tavan kısmı açılabilir tavan özelliği doğrultusunda yeniden tasarlanan 812 GTS’nin difüzör kısmında da ufak bir değişikliğe gidilmiş. Ön camın üst köşelerine eklenen L şeklindeki kanatçıklarla da sürücü ve yolcunun yüksek hızlarda bile aerodinamik gürültüye minimum düzeyde maruz kalması sağlanmış.

Yeni Ferrari 812 GTS, İtalyan markanın uzun zaman sonra piyasaya sunduğu ilk önden V12 motorlu seri üretim convertible modeli olacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.



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ssbrutality 2 dk.
hayır ya motor kapağındaki logoyu unuttunuz :)
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HeavenForce77 2 sa.
Yakında ekmek bile bandıramıyacağız çünkü ona bile muhtaç olacağız
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deniz_sea 2 sa.
Koltukta da kabartma olarak logo vardır kesin :)
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falken34 3 sa.
anahtarda da var 17 etti
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megaprince 3 sa.
4 tanede kaliper kapağında ferrari yazıyor ettimi 16 😁
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medyxnet 3 sa.
ya logoyu falan boş verin de cihaz çok iyi ya
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nikony 3 sa.
şaka maka zenginin malı yine bizi yordu.
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oly1786 4 sa.
Arabanın üzerinde, 4 'ü tekerlede, 2 si önde; 2 si yanlarda ve 1 de arkada olmak üzere 9 logo var. Maşallah, Allah daha çok versin.
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nikony 4 sa. oly1786
10 tane var. arkada motorun üzerinde ferrari yazıyor.
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deniz_sea 3 sa. oly1786
Direksiyonda da var, ayrıca önde ki at'ı sayıyor iseniz, bagaj üzerinde ki yazıyı da saymak lazım, 11 oldu :)
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brkprlk35 3 sa. oly1786
İçeride 3 logo daha var etti mi 12
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