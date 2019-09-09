Piyasanın en güçlü convertible modeli Ferrari 812 GTS tanıtıldı

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F8 Spider’ı tanıtmasının üzerinden henüz saatler geçen Ferrari şimdi de yeni 812 GTS üzerindeki örtüyü kaldırdı. 812 Superfast modelinin üstü açılabilen versiyonu olan Ferrari 812 GTS, piyasadaki en güçlü seri üretim convertible olarak lanse edildi.

Superfast ile aynı donanımı paylaşan Ferrari 812 GTS’in kaputu altında 6.5 litre V12 atmosferik motor bulunuyor. Söz konusu ünite 8,500 devirde 800 beygir güç ve 7,000 devirde 718 Nm tork üretiyor. Bu da Ferrari’ye göre 812 GTS’i piyasadaki en güçlü seri üretim convertible yapmaya yetiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlayan 812 GTS, 0-200 hızlanmasını ise 8.3 saniyede tamamlıyor ve maksimum 340 km/s hızı görebiliyor.

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Dün tanıtılan yeni F8 Spider’daki gibi katlanabilir tavana sahip olan 812 GTS’in tavanı 45 km/s hıza kadar 14 saniyede katlanarak kapanıp açılabiliyor. Bunun yanı sıra kabinin arka kısmında elektrikli olarak açılabilen bir cam bulunuyor. Rüzgarı engelleme görevi de gören bu cam, tavan kapalıyken de açılabilmesi sayesinde sürücünün V12 motorun sesini daha fazla duyarak yolculuktan keyif almasını sağlıyor.

Arka tavan kısmı açılabilir tavan özelliği doğrultusunda yeniden tasarlanan 812 GTS’nin difüzör kısmında da ufak bir değişikliğe gidilmiş. Ön camın üst köşelerine eklenen L şeklindeki kanatçıklarla da sürücü ve yolcunun yüksek hızlarda bile aerodinamik gürültüye minimum düzeyde maruz kalması sağlanmış.

Yeni Ferrari 812 GTS, İtalyan markanın uzun zaman sonra piyasaya sunduğu ilk önden V12 motorlu seri üretim convertible modeli olacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.