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    Plan-S ve KAREL uydu haberleşmeli loT ürünleri için anlaşma imzaladı

    Türkiye’nin dev telekomünikasyon ekipmanları firması KAREL, uydu ve uzay sistemleri şirketi Plan-S Teknolojileri ile uydu haberleşmeli IoT ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla anlaşma imzaladı.

    Plan-S ve KAREL loT ürünleri için iyi niyet anlaşması imzaladı.

    Türkiye’nin dev telekomünikasyon ekipmanları firması KAREL, uydu ve uzay sistemleri şirketi Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri ile uydu haberleşmeli IoT ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla anlaşma imzaladı.

    KAREL ve Plan-S, uydu haberleşmeli IoT ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği yapma kararı aldı ve bu doğrultuda bir anlaşma imzaladı.

    Bu işbirliği için yapılan iyi niyet anlaşmasına Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel ve KAREL Genel Müdürü Yaman Tunaoğlu katıldı.

    Plan-S ve KAREL loT ürünleri için iyi niyet anlaşması imzaladı.

    Yapılan işbirliğiyle birlikte KAREL tarafından oluşturulan IoT ürünleri ve Plan-S tarafından geliştirilen uydu haberleşme sistemlerinin entegrasyonu planlanıyor. Bu sayede uydu haberleşmeli IoT ürünlerinin geliştirilmesi sağlanacak.

    Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel yapılan anlaşmayla ilgili “"Uydu ve uzay teknolojilerini geliştirerek uzayı bir çözüm olarak sunan Plan-S olarak elektronik haberleşme sistemleri alanında Türkiye'nin öncü ve teknoloji lideri KAREL ile işbirliği yapmak üzere mutabakat anlaşması imzalamaktan dolayı çok mutluyuz. Birlikte nice güzel ve ülkemiz için faydalı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. İlk ürünümüzün tarımsal üretim amaçlı kullanılacak IoT temelli teknolojiler olmasını hedefliyoruz. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Hepimizin için hayırlı olsun." dedi.

    KAREL Genel Müdürü Yaman Tunaoğlu imzalanan anlaşma üzerine “KAREL olarak her zaman teknolojide öncü olmayı hedefledik. Son yıllarda özellikle IoT teknolojilerinde çözümler sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Plan-S ile yaptığımız anlaşma, bizim için de çok önemli. Birlikte uydu tabanlı IoT haberleşme servislerini kullanan ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. İlk aşamada tarımsal üretim amaçlı kullanılacak IoT temelli teknolojiler için bir çalışma yapacağız. Hepimizi heyecanlandıran bu anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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