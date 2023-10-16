Plan-S ve KAREL uydu haberleşmeli loT ürünleri için anlaşma imzaladı

Türkiye’nin dev telekomünikasyon ekipmanları firması KAREL, uydu ve uzay sistemleri şirketi Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri ile uydu haberleşmeli IoT ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla anlaşma imzaladı.

KAREL ve Plan-S, uydu haberleşmeli IoT ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği yapma kararı aldı ve bu doğrultuda bir anlaşma imzaladı.

Youtube, reklam engelleyicilere artık izin vermiyor 9 sa. önce eklendi

Bu işbirliği için yapılan iyi niyet anlaşmasına Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel ve KAREL Genel Müdürü Yaman Tunaoğlu katıldı.

Yapılan işbirliğiyle birlikte KAREL tarafından oluşturulan IoT ürünleri ve Plan-S tarafından geliştirilen uydu haberleşme sistemlerinin entegrasyonu planlanıyor. Bu sayede uydu haberleşmeli IoT ürünlerinin geliştirilmesi sağlanacak.

Akıllı telefonların şarjı yakında 1 ay dayanabilir 19 sa. önce eklendi

Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel yapılan anlaşmayla ilgili “"Uydu ve uzay teknolojilerini geliştirerek uzayı bir çözüm olarak sunan Plan-S olarak elektronik haberleşme sistemleri alanında Türkiye'nin öncü ve teknoloji lideri KAREL ile işbirliği yapmak üzere mutabakat anlaşması imzalamaktan dolayı çok mutluyuz. Birlikte nice güzel ve ülkemiz için faydalı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. İlk ürünümüzün tarımsal üretim amaçlı kullanılacak IoT temelli teknolojiler olmasını hedefliyoruz. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Hepimizin için hayırlı olsun." dedi.

KAREL Genel Müdürü Yaman Tunaoğlu imzalanan anlaşma üzerine “KAREL olarak her zaman teknolojide öncü olmayı hedefledik. Son yıllarda özellikle IoT teknolojilerinde çözümler sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Plan-S ile yaptığımız anlaşma, bizim için de çok önemli. Birlikte uydu tabanlı IoT haberleşme servislerini kullanan ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. İlk aşamada tarımsal üretim amaçlı kullanılacak IoT temelli teknolojiler için bir çalışma yapacağız. Hepimizi heyecanlandıran bu anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.