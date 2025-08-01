Plants vs. Zombies, yenilenen grafikler ve yeni oyun modlarıyla geri dönüyor

Plants vs. Zombies Replanted: HD grafikler, çok oyunculu mod, eşli oynanış
PopCap Studios, “Plants vs. Zombies: Replanted, oyuncuları her şeyin başladığı arka bahçeye geri götürecek ve stratejik aksiyon dolu savaşlar ile yepyeni oyun modlarını, serinin daha önce hiç görülmemiş öğeleriyle birleştirerek çılgın ve unutulmaz bir eğlence sunacak” diyor.
Yeni sürümde Klasik kule savunma moduna ek olarak azaltılmış güneş ışığı ve bitki yetiştirme gibi yeni mücadeleler sunacak Cloudy Day Modu da yer alacak. Çok oyunculu mod ise yalnızca yerel olarak oynanabilecek. Hem co-op hem de kafa kafaya aksiyon modları onaylansa da detaylar paylaşılmadı.
Plants vs. Zombies Replanted sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: AMD FX-6300 / Intel i3 3. nesil
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran kartı: Intel / AMD Integrated Graphics
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel i5 6600 veya eş değer
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: AMD Radeon HD 7730 / Nvidia GeForce GT 640
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Plants vs. Zombies: Replanted ne zaman çıkacak?
Plants vs. Zombies: Replanted, 23 Ekim 2025’te PC (Steam, Epic Games Store, EA uygulaması), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch ve Switch 2’ye çıkış yapacak.Kaynakça https://www.ea.com/en/games/plants-vs-zombies/plants-vs-zombies-replanted https://www.neowin.net/news/plants-vs-zombies-replanted-remaster-announced-with-multiplayer-new-modes-and-more/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: