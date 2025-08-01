Plants vs. Zombies, yenilenen grafikler ve yeni oyun modlarıyla geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Plants vs. Zombies, yirmi yıldan uzun süre önce ilk çıkış yaptığında mobil ve PC’de büyük bir başarı yakaladı ve hızla o dönemin en iyi kule savunma oyunlarından biri haline geldi. Oyun sonrasında PlayStation ve Xbox'a da geldi ve bir dizi devam oyunu ve spin-off gördü. Şimdi HD grafikler, multiplayer modu ve fazlasını sunacak Plants vs. Zombies Replanted geliyor.

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Plants vs. Zombies Replanted: HD grafikler, çok oyunculu mod, eşli oynanış

PopCap Studios, “Plants vs. Zombies: Replanted, oyuncuları her şeyin başladığı arka bahçeye geri götürecek ve stratejik aksiyon dolu savaşlar ile yepyeni oyun modlarını, serinin daha önce hiç görülmemiş öğeleriyle birleştirerek çılgın ve unutulmaz bir eğlence sunacak” diyor.

Yeni sürümde Klasik kule savunma moduna ek olarak azaltılmış güneş ışığı ve bitki yetiştirme gibi yeni mücadeleler sunacak Cloudy Day Modu da yer alacak. Çok oyunculu mod ise yalnızca yerel olarak oynanabilecek. Hem co-op hem de kafa kafaya aksiyon modları onaylansa da detaylar paylaşılmadı.

Plants vs. Zombies Replanted sistem gereksinimleri

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Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11

İşlemci: AMD FX-6300 / Intel i3 3. nesil

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: Intel / AMD Integrated Graphics

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel i5 6600 veya eş değer

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon HD 7730 / Nvidia GeForce GT 640

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Plants vs. Zombies: Replanted ne zaman çıkacak?

Plants vs. Zombies: Replanted, 23 Ekim 2025’te PC (Steam, Epic Games Store, EA uygulaması), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch ve Switch 2’ye çıkış yapacak.

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Plants vs. Zombies Replanted, yeni oyun modlarıyla geliyor

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