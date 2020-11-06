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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5 çıkışında depolama için harici SSD desteklemeyecek

    PlayStation 5'in çıkışında ve çıkışından bir süre sonraya kadar depolama alanını arttırabilmek için harici SSD kullanımını desteklemeyecek. İlerde güncelleme ile eklenecek.
    6 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PlayStation 5 çıkışında depolama için harici SSD desteklemeyecek
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    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'in çıkışına sayılı günler kaldı ve son detaylar da yavaş yavaş paylaşılıyor. Bu seferki detay ise PlayStation 5'in depolama alanı ve harici SSD'si ile ilgili.

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    Ayrıca Bkz. "Sony uyardı: PS5 almak için mağaza önünde kamp kurmayın, çıkış gününde satış olmayacak"

    Geçtiğimiz saatlerde Sony'nin onaylaması üzerine konsolun çıkışında harici SSD desteklemeyeceğini öğrenmiş olduk. Zaten geçtiğimiz aylarda PlayStation donanım mimarı Mark Cerny, "PlayStation 5'e M.2 SSD'leri almadan önce bizden haber bekleyin." uyarısında bulunmuştu. Harici SSD desteği ilerde bir güncelleme ile eklenecek ve büyük ihtimalle eklendiğinde de desteklenen SSD'ler açıklanacaktır.

    PlayStation 5, 825GB'lık depolama alanı ile çıkış yapacak ancak bunun kullanılabilir bölümü 664GB. Ayrıca konsolun çıkışında USB ile harici depolama sağlayabileceğinizi hatırlatalım. 

    PlayStatin 5, 19 Kasım'da 8299 TL'lik fiyatı ile çıkış yapacak.



    https://www.vg247.com/2020/11/05/ps5-wont-support-ssd-storage-expansion-launch/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    54 dakika önce
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    1 saat önce
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    BoRriZ (Barış K.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2K çözünürlük direkt olarak destek yok, harici SSD desteği yok. bu ne la? :D
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    console-master 5 gün ( Mesaj Silindi ) BoRriZ
    çıkışında yok.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    En iyisi ps5 pro beklemek ilk çıkış konsollar güçsüz oluyor
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunlar oluyor 200 300 GB, oyun konsollarının işletim sistemi 130 160 GB, UE5 gibi bir kocaman oyun motoru ve bunun sonucunda oyunların boyutlarının daha da büyüyeceğini görme ihtimalimiz ve bunların üzerine harici ssd takılamaması. E o zaman Sony, oyun konsolunu nasıl satmayı planlıyorsun? Sanırım PlayStation 5 Plus gibi konsollar gelecek, çünkü böyle ilerlemesi zor PS5'in.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rachsuchtig 5 gün ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Ya arkadaş başlıkta bile yazıyor çıkışında olmayacak sonra güncelleme ile gelecek.

    Ps4te de harici disk desteği yoktu çıkışında sonradan geldi
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    joven 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Harici 1 TB ssd kaç dolar olacak merak ettim doğrusu
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    BoRriZ (Barış K.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2K çözünürlük direkt olarak destek yok, harici SSD desteği yok. bu ne la? :D
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    console-master 5 gün ( Mesaj Silindi ) BoRriZ
    çıkışında yok.
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    M0nkey D. Luffy (Monkey D. Luffy) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sony PS5 satılmasın diye elinden geleni yapıyor.
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu habere en çok Sony tayfasının şikayet etmesi gerekmez mi? Siz kullanıyorsunuz bu konsolu ama ne oyun fiyatlarını ağzınıza alıyorsunuz ne de bu tarz haberleri :/
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    narkotik_1989 (fatih tulum) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Gamepass ciler gelir birazdan
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