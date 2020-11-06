PlayStation 5 çıkışında depolama için harici SSD desteklemeyecek

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Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'in çıkışına sayılı günler kaldı ve son detaylar da yavaş yavaş paylaşılıyor. Bu seferki detay ise PlayStation 5'in depolama alanı ve harici SSD'si ile ilgili.

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Geçtiğimiz saatlerde Sony'nin onaylaması üzerine konsolun çıkışında harici SSD desteklemeyeceğini öğrenmiş olduk. Zaten geçtiğimiz aylarda PlayStation donanım mimarı Mark Cerny, "PlayStation 5'e M.2 SSD'leri almadan önce bizden haber bekleyin." uyarısında bulunmuştu. Harici SSD desteği ilerde bir güncelleme ile eklenecek ve büyük ihtimalle eklendiğinde de desteklenen SSD'ler açıklanacaktır.

PlayStation 5, 825GB'lık depolama alanı ile çıkış yapacak ancak bunun kullanılabilir bölümü 664GB. Ayrıca konsolun çıkışında USB ile harici depolama sağlayabileceğinizi hatırlatalım.

PlayStatin 5, 19 Kasım'da 8299 TL'lik fiyatı ile çıkış yapacak.

https://www.vg247.com/2020/11/05/ps5-wont-support-ssd-storage-expansion-launch/

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