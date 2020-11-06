PlayStation 5 çıkışında depolama için harici SSD desteklemeyecek

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'in çıkışına sayılı günler kaldı ve son detaylar da yavaş yavaş paylaşılıyor. Bu seferki detay ise PlayStation 5'in depolama alanı ve harici SSD'si ile ilgili.İlginizi Çekebilir PlayStation 5 kontrolcüsü PlayStation 4'te çalışmıyor PlayStation 3'te çalışıyor
Ayrıca Bkz. "Sony uyardı: PS5 almak için mağaza önünde kamp kurmayın, çıkış gününde satış olmayacak"
Geçtiğimiz saatlerde Sony'nin onaylaması üzerine konsolun çıkışında harici SSD desteklemeyeceğini öğrenmiş olduk. Zaten geçtiğimiz aylarda PlayStation donanım mimarı Mark Cerny, "PlayStation 5'e M.2 SSD'leri almadan önce bizden haber bekleyin." uyarısında bulunmuştu. Harici SSD desteği ilerde bir güncelleme ile eklenecek ve büyük ihtimalle eklendiğinde de desteklenen SSD'ler açıklanacaktır.
PlayStation 5, 825GB'lık depolama alanı ile çıkış yapacak ancak bunun kullanılabilir bölümü 664GB. Ayrıca konsolun çıkışında USB ile harici depolama sağlayabileceğinizi hatırlatalım.
PlayStatin 5, 19 Kasım'da 8299 TL'lik fiyatı ile çıkış yapacak.
https://www.vg247.com/2020/11/05/ps5-wont-support-ssd-storage-expansion-launch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Ps4te de harici disk desteği yoktu çıkışında sonradan geldi