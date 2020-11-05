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    Sony uyardı: PS5 almak için mağaza önünde kamp kurmayın, çıkış gününde satış olmayacak

    Çıkış gününde mağazalarda PlayStation 5 satışının olmayacağı ve sadece online satış yapılacağı duyuruldu. Sony herkesi evde kalmaya davet ediyor.
    6 gün
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony uyardı: PS5 almak için mağaza önünde kamp kurmayın, çıkış gününde satış olmayacak
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    Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in çıkış gününe sadece bir hafta kala müşterilerine bazı uyarılar yaptı. Bugün resmi bir açıklama yayınlayan şirket, COVID-19 tedbirleri kapsamında çıkış gününde mağazalarda PlayStation 5 satışı yapılmayacağını duyurdu. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın her tarafında çıkış gününde sadece online sipariş verilebilecek.

    Yapılan açıklamada,"Çıkış gününde (bölgenize göre 12 Kasım veya 19 Kasım) mağaza içinde hiçbir stok bulunmayacak. Lütfen PS5 satın alma umuduyla yerel mağazanız öününde kamp kurmayı veya sıraya girmeyi planlamayın. Güvende olun, evde kalın ve siparişinizi internet üzerinden verin." ifadeleri kullanıldı.

    Sony'nin yaptığı açıklama tüm dünyayı kapsıyor. Yani Türkiye'de de —en azından Sony'nin ifadelerine göre— Teknosa, Vatan Bilgisayar, MediaMarkt gibi mağazalarda çıkış gününde PS5 satışı olmayacak. Bunun yerine stok açılırsa online sipariş verebileceksiniz. Veya çıkış gününde değilde daha sonraki günlerde gidip yine alabilirsiniz.

    Tabi Sony bu tedbiri getirmemiş olsaydı bile muhtemelen ülkemizde sıraya giren pek kimse olmayacaktı. Teknolojide fiyatlar maalesef o kadar yüksek ki artık yeni iPhone'lar için bile ülkemizde Apple Store önünde sıralar oluşmuyor. PlayStation 5 de muhtemelen çok büyük bir rağbet görmeyecek.



    https://blog.playstation.com/2020/11/05/playstation-5-launch-day-ordering-update/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cocainbar (Cocain bar) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Alicisi belli, 500 tane gonderseniz kafi.
    Yanıtla +4
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Night_Blade
    Stoğun kaç adet olduğundan bilginiz var mı?
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Night_Blade (ibrahim s) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dolar Euro artıyor desekte insanlar PS5 veya XBOX SX alacaktır. Bilgisayar fiyatlarından uygun
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    YokCrysis 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Biz türküz ağa 20 milyarda olsa alırız diğer devletlerden ayıran özeliğimiz bu
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    Night_Blade (ibrahim s) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de stoklarda girer girmez bitiyor, hâlâ alıcısı yok diyecek kadar gündemden uzak insanlar var forumda. Yok satıyor konsol, vergi, dolar, firmalara hatta karaborsacılara rağmen
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Night_Blade
    Stoğun kaç adet olduğundan bilginiz var mı?
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    brnk (Burak Demirbas) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Night_Blade
    Hocam Türkiye de kaç tane ps cafe var onlar alsa sadece stok biter
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    joven 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Doğru bir karar
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    cocainbar (Cocain bar) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Alicisi belli, 500 tane gonderseniz kafi.
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    crazywinner3 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de sıra olacak kadar kişi alamıyor ki :d
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