Sony uyardı: PS5 almak için mağaza önünde kamp kurmayın, çıkış gününde satış olmayacak

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Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in çıkış gününe sadece bir hafta kala müşterilerine bazı uyarılar yaptı. Bugün resmi bir açıklama yayınlayan şirket, COVID-19 tedbirleri kapsamında çıkış gününde mağazalarda PlayStation 5 satışı yapılmayacağını duyurdu. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın her tarafında çıkış gününde sadece online sipariş verilebilecek.

Yapılan açıklamada,"Çıkış gününde (bölgenize göre 12 Kasım veya 19 Kasım) mağaza içinde hiçbir stok bulunmayacak. Lütfen PS5 satın alma umuduyla yerel mağazanız öününde kamp kurmayı veya sıraya girmeyi planlamayın. Güvende olun, evde kalın ve siparişinizi internet üzerinden verin." ifadeleri kullanıldı.

Sony'nin yaptığı açıklama tüm dünyayı kapsıyor. Yani Türkiye'de de —en azından Sony'nin ifadelerine göre— Teknosa, Vatan Bilgisayar, MediaMarkt gibi mağazalarda çıkış gününde PS5 satışı olmayacak. Bunun yerine stok açılırsa online sipariş verebileceksiniz. Veya çıkış gününde değilde daha sonraki günlerde gidip yine alabilirsiniz.

Tabi Sony bu tedbiri getirmemiş olsaydı bile muhtemelen ülkemizde sıraya giren pek kimse olmayacaktı. Teknolojide fiyatlar maalesef o kadar yüksek ki artık yeni iPhone'lar için bile ülkemizde Apple Store önünde sıralar oluşmuyor. PlayStation 5 de muhtemelen çok büyük bir rağbet görmeyecek.

https://blog.playstation.com/2020/11/05/playstation-5-launch-day-ordering-update/

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