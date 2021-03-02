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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5'te kripto para madenciliği yapılabilir mi? İddialar büyüyor!

    Özellikle son dönemlerde tekrardan gündeme gelen kripto para madenciliği ile ilgili Çin'den bazı haberler geliyor. Bu haberlere göre Çin'de bazı insanlar PS5'i hacklemiş.
    02 Mart 2021, 17:17 (5 gün)
    4,2b
    3
    26
    kripto para
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    PlayStation 5'te kripto para madenciliği yapılabilir mi? İddialar büyüyor!
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    Bitcoin'in getirdiği popülerlik ile birlikte son dönemde kripto paralar ciddi anlamda popülerleşmiş durumda. Yıllardır ekran kartı satıcılarına ve alıcılarına ciddi zorluklar yaşatan kripto para madenciliği ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Ayrıca Bkz. "Ekran kartı sıkıntısı 2022'ye kadar sürecek"

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    Son günlerde Çin'deki çeşitli forumlarda ve bazı tanınan kuruluşlarda yapılan haberlere göre Çin'de bir grup insan, PlayStation 5'i hacklemiş ve kripto para madenciliği için kullanıyor. Söylentilere göre PlayStation 5'i, NBMiner'ı destekleyen ve 99 MH/s güce sahip bir madencilik donanımına çevirmiş durumdalar. Peki bu haberler gerçek mi?

    PS5 Kripto Para Madenciliği Yapabilir mi?

    PlayStation 5'in son dönemde çıkan ekran kartları kadar güçlü olmasa da güçlü bir donanıma sahip olduğu biliniyor. Konsolun içerisinde AMD’nin RDNA 2 mimarisini temel alan özelleştirilmiş bir GPU bulunuyor. TweakTown'ın yaptığı araştırmalara göre AMD’nin RX 6900 XT grafik kartı, madencilikte 60 MH/s gücünün ötesine pek geçemiyor. PlayStation 5 GPU'sunun da RX 6900 XT kadar güçlü olmadığını göz önünde bulundurursak söylendiği gibi konsolun 99 MH/s gücüne ulaşması fazlasıyla zor görünüyor.

    Ancak DualShockers'ın yaptığı habere göre her ne kadar 99 MH/s hız pek gerçekçi olmasa da PlayStation 5'in hacklenerek kripto para madenciliği için kullanılabileceği söyleniyor. Yani ulaştığı güç biraz abartı ancak PlayStation 5 ile bir madencilik yapılabilir. 

    Bu haberin yalnızca DualShockers ve TweakTown'ın araştırmalarına göre hazırlandığını belirtelim. PlayStation 5'in olası madencilik gücü şu an için yalnızca söylentiden ibaret. Yine de böyle bir durum gerçekse grafik kartlarında yaşanan stok sorunu, zaten stok sorunu bir türlü çözülemeyen PlayStation 5'in işlerini daha da sıkıntıya sokabilir.



    https://www.dualshockers.com/ps5-crypto-mining-bitcoin/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    duren (Enes Durgun) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bıhtık yav bıhtık
    Yanıtla +27
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    V V4LKyR 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Teknoloji dünyasının belası oldu bu iş...
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    P Pumpkinduke84 (Murat Durum) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    teknoloji icat olduğundan beri böyle zulüm görmedi. Bu işin sonunda kiloyla satıcak miningçiler rigleri. Sabredin 6 ay daha.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İşin içinde para varsa (ki işin kendisi para burda) her şey mümkün. Teknoloji meraklısı biri olarak 11 senedir haberleri takip eder, forumda bilgi alışverişi yaparım ve bu haberi okuyan çoğumuz benimle aynı şekildedir; Teknolojik olarak mümkün gelmese de, insani olarak mümkün görünüyor bana
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    ghost43 (Sinan Bey) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yapar bu elektronik yazılımcı sonucta
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    canskru (ŞükrüCan Topcuoğlu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ulan kripto parayı bulana ne sövdük be. adam dünyanın en fazla küfür yiyen insanı olmuş olabilir.
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    O Oktanzeynep 5 gün ( Mesaj Silindi )
    yakında elektrik üreten herşeyden kripto para üretirler
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    kadalt (kadir altunışık) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ps5 yaparmı emin değilim ama xbox madencilik için devşirmeye daha uygun sanki
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    guguk 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Burada fake haber diyor

    https://www.hardwaretimes.com/sony-ps5-console-reportedly-hacked-to-support-mining-99mh-s-unverified/?fbclid=IwAR1zNo8ohGdpihEt6NYX8u7_R7o6s-MpJNZNXkHJMnwqwPjKgz2mnCfuVWU
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 gün ( Mesaj Silindi ) guguk
    Bir çok yerde sahte diyor.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ps5'in bu kadar kolay ve kısa sürede hack'lenebileceğini sanmıyorum. Bir de hack'lense bile grafik kartları kadar performans veremez. Bunun hack'yle uğraşana ve buna o parayı verene kadar grafik kartı alınır zaten. Yine ayrıca dünyada PS5 stok sorunu varken ve bundan performans olarak daha güçlü olduğu ve stok durumundan dolayı daha erişilebilir bir konsol olan Xbox Series X varken PS5'i kırmak ve kırmaya çalışmak yine mantıksız.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Küfredecem. Adamlardan kaçtık konsol alalım dedik onun da içine edecekler. Zaten 7.300 tl lik konsola adamlar 8.500 tl fiyat yazıp kitlemeye çalışıyorlar. Miningciler de dadanırsa vay halimize
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    C Clusive 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım doğrudur varya o zaman süper olur
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Clusive
    Neden umuyorsunuz, neden süper olur?
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    sniper23 (Enes Şahinler) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kaynakta hata yapılmış. GPU ile BTC madenciliği kar getirmez. ETH madenciliği yapılıyor. 90 MH/s 499$ ile çok iyi bir fiyat. Dua edin bu gerçekleşmesin yoksa PS5 GG.

    Bu arada Koronavirüs bitmediği sürece bu beklenen kripto para çöküşünün olacağını düşünmüyorum, yatırım tavsiye değildir.
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