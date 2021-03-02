PlayStation 5'te kripto para madenciliği yapılabilir mi? İddialar büyüyor!

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Bitcoin'in getirdiği popülerlik ile birlikte son dönemde kripto paralar ciddi anlamda popülerleşmiş durumda. Yıllardır ekran kartı satıcılarına ve alıcılarına ciddi zorluklar yaşatan kripto para madenciliği ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Son günlerde Çin'deki çeşitli forumlarda ve bazı tanınan kuruluşlarda yapılan haberlere göre Çin'de bir grup insan, PlayStation 5'i hacklemiş ve kripto para madenciliği için kullanıyor. Söylentilere göre PlayStation 5'i, NBMiner'ı destekleyen ve 99 MH/s güce sahip bir madencilik donanımına çevirmiş durumdalar. Peki bu haberler gerçek mi?

PS5 Kripto Para Madenciliği Yapabilir mi?

PlayStation 5'in son dönemde çıkan ekran kartları kadar güçlü olmasa da güçlü bir donanıma sahip olduğu biliniyor. Konsolun içerisinde AMD’nin RDNA 2 mimarisini temel alan özelleştirilmiş bir GPU bulunuyor. TweakTown'ın yaptığı araştırmalara göre AMD’nin RX 6900 XT grafik kartı, madencilikte 60 MH/s gücünün ötesine pek geçemiyor. PlayStation 5 GPU'sunun da RX 6900 XT kadar güçlü olmadığını göz önünde bulundurursak söylendiği gibi konsolun 99 MH/s gücüne ulaşması fazlasıyla zor görünüyor.

Ancak DualShockers'ın yaptığı habere göre her ne kadar 99 MH/s hız pek gerçekçi olmasa da PlayStation 5'in hacklenerek kripto para madenciliği için kullanılabileceği söyleniyor. Yani ulaştığı güç biraz abartı ancak PlayStation 5 ile bir madencilik yapılabilir.

Bu haberin yalnızca DualShockers ve TweakTown'ın araştırmalarına göre hazırlandığını belirtelim. PlayStation 5'in olası madencilik gücü şu an için yalnızca söylentiden ibaret. Yine de böyle bir durum gerçekse grafik kartlarında yaşanan stok sorunu, zaten stok sorunu bir türlü çözülemeyen PlayStation 5'in işlerini daha da sıkıntıya sokabilir.

https://www.dualshockers.com/ps5-crypto-mining-bitcoin/

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