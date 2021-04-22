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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation patronu PS5 neslinde daha çok özel oyun olacağını ve yeni stüdyolar satın alacaklarını söyledi

    Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan geçtiğimiz saatlerde verdiği bir röportajda PlayStation 5 sahiplerini heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.
    22 Nisan 2021, 15:15 (2 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PlayStation patronu PS5 neslinde daha çok özel oyun olacağını ve yeni stüdyolar satın alacaklarını söyledi
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin yenil nesil konsolu birkaç aydır kullanılabilir durumda ancak oyuncuların büyük bir kısmı her nesil geçişinde olduğu gibi oynanacak oyun olmaması konusunda şikayetçi. Özellikle özel oyunları ile popüler oyun olan PlayStation, henüz heyecanlandıran bir oyun yayınlamadı

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    Geçtiğimiz saatlerde ise Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, oyuncuları heyecanlandıran bir açıklama yaptı diyebiliriz. Jim Ryan, PlayStation 5 nesli boyunca eski nesillere göre çok daha fazla özel oyun çıkartacaklarını söyledi. Ayrıca Spider-Man'in stüdyosu Insomniac Games'i satın aldıkları gibi ilerde daha fazla stüdyo satın alabileceklerini de ekledi.

    Sony, PlayStation 4 nesli boyunca God of War, Uncharted ve The Last of Us gibi serilerine yeni oyunlar yaparken ayrıca Days Gone, Horizon Zero Dawn, Spider-Man ve Ghost of Tsushima gibi yeni IP'ler de yayınladı. Umuyoruz ki en az bu oyunlar kadar kaliteli yeni IP'ler de görebiliriz.

    Bu yıl yayınlanması beklenen PlayStation özel oyunlardan ilki olan Returnal, 30 Nisan'da yayınlanacak. Bu oyun dışında bu yıl içerisinde Ratchet & Clank: Rift Apart ve Horizon Forbidden West'in de çıkış yapması bekleniyor.



    https://www.ign.com/articles/playstation-boss-says-ps5-generation-will-have-more-exclusives
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    frostburn 4 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 1 gün önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 1 gün önce

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    God of War 5, Horizon 2 FW, yeni Spider Man, yeni Santa Monica oyunu, Ghost of Tsushima 2, Naughty Dog PS5 oyunu xbox'ı atomlarına ayıracaktır. Zamanla PS5 farkı iyice açacak.. Old gen xbox Seris S ve oyunları darboğaz yaşayıp yine hüsran olur
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    Kagansi61 (Kağan Korkmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Exclusive oyunlar her zaman konsol sattırmıştır zaten
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyuncular için iyi haber. Bunlar hep Xbox tarafının sıkıştırması iyi oluyor böyle
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