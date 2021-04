PlayStation patronu PS5 neslinde daha çok özel oyun olacağını ve yeni stüdyolar satın alacaklarını söyledi

Tam Boyutta Gör

Sony'nin yenil nesil konsolu birkaç aydır kullanılabilir durumda ancak oyuncuların büyük bir kısmı her nesil geçişinde olduğu gibi oynanacak oyun olmaması konusunda şikayetçi. Özellikle özel oyunları ile popüler oyun olan PlayStation, henüz heyecanlandıran bir oyun yayınlamadı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, oyuncuları heyecanlandıran bir açıklama yaptı diyebiliriz. Jim Ryan, PlayStation 5 nesli boyunca eski nesillere göre çok daha fazla özel oyun çıkartacaklarını söyledi. Ayrıca Spider-Man'in stüdyosu Insomniac Games'i satın aldıkları gibi ilerde daha fazla stüdyo satın alabileceklerini de ekledi.

Sony, PlayStation 4 nesli boyunca God of War, Uncharted ve The Last of Us gibi serilerine yeni oyunlar yaparken ayrıca Days Gone, Horizon Zero Dawn, Spider-Man ve Ghost of Tsushima gibi yeni IP'ler de yayınladı. Umuyoruz ki en az bu oyunlar kadar kaliteli yeni IP'ler de görebiliriz.

Bu yıl yayınlanması beklenen PlayStation özel oyunlardan ilki olan Returnal, 30 Nisan'da yayınlanacak. Bu oyun dışında bu yıl içerisinde Ratchet & Clank: Rift Apart ve Horizon Forbidden West'in de çıkış yapması bekleniyor.

