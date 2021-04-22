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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, oyunları sizin yerinize oynayabilen bir yapay zekanın patentini aldı

    Sony, kullanıcının oyun stilini izleyip öğrenen ve istenildiğinde oyunu ondan devralacak bir yapay zekanın patentini aldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    22 Nisan 2021, 12:50 (1 sa.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony, oyunları sizin yerinize oynayabilen bir yapay zekanın patentini aldı
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    Oyun dünyasındaki teknoloji şirketleri neredeyse her ay enteresan teknolojilerin patentini alıyor. Bu patentler arasına da geçtiğimiz saatlerde bir yenisi daha eklendi. Sony oyunları sizin yerinize oynayan bir yapay zekanın patentini aldı.

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    Geçtiğimiz saatlerde SegmentNext tarafından fark edildiği üzere Sony, enteresan bir yapay zekanın patentini aldı. Bu yapay zeka sizin oyun stilinizi öğreniyor ve istenildiğinde oyunu sizin yerinize oynuyor. Daha doğrusu yapay zekanın amacı sizin zorlandığınız belirli bölümleri oynayabilmek. 

    Patente göre oyuncunun bir bölümü birkaç kez oynamasının ardından yapay zeka oyuncunun davranışlarını inceliyor ve bu stili kaydediyor. Kısaca zaman içerisinde oyuncu ile aynı kararları vermeye başlıyor. Bu durum "otomatik mod" olarak açıklanmış. Örneğin, oyuncular herhangi bir şekilde oyunu o sırada oynayamıyor ancak izleyebiliyorsa otomatik moda alarak devam edebilir. Örneğin, yemek yerken oyuna bir yandan da devam etmek istiyorsanız, otomatik modda yemeğinizi yiyebilir bir yandan da oyuna devam edebilirsiniz. Bu durum çevrimiçi oyunlarda, yani durdurulamayan oyunlarda fazlasıyla işe yarayabilir.

    Sony özellikle son dönemlerde birçok şaşırtan ancak kullanışlı olabilecek teknolojilerin patentini alıyor. Geçtiğimiz aylarda da evdeki eşyaları kontrolcü yapabileceğiniz bir teknolojinin patentini almıştı.



    https://www.videogameschronicle.com/news/sony-has-patented-an-ai-that-will-play-your-games-for-you/
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    frostburn 1 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 1 gün önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 1 gün önce

    Aha yeni seks robotu.

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    T takeru (Murat ) 18 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bizim yerimize konsol alabiliyor muymuş? Ben alamıyorum, o da alamıyorsa zeka çalışıyor demektir.
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    A ak_n (akın çetin) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dil sorununa çare bulsunlar ne bileyim google translate gibi ülkeye göre otomatik çeviren bi sistem getirin.
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    W wospos 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Söyle bir şey olabilir pes oynuyoruz diyelim biz oynadıkça yapay zeka bizim oynayışımızı anlayacak mesela kanatlardan hücum yapıyorsak kanatlarını tutucak defansını geniş bir alana yayacak
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    Görmebak (Abdullah ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yapay zekalı bot aylık 5 usd silkroad, knight, bdo kısaca mmorpg için birebir
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    WeDneS (Ercan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ayda bir patent alıyorlar alıştık
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten olan oyunlar taneyle, onları da yapay zeka oynayacaksa ne anladın. Aç Netflix'ten bir şeyler izle aynı
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    OROFI 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Direkt oyunu oynayıp videosunu çeksinler, onu izleriz biz. Zaten paramız da yetmiyor oyunlara.
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