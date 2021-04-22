Sony, oyunları sizin yerinize oynayabilen bir yapay zekanın patentini aldı

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Oyun dünyasındaki teknoloji şirketleri neredeyse her ay enteresan teknolojilerin patentini alıyor. Bu patentler arasına da geçtiğimiz saatlerde bir yenisi daha eklendi. Sony oyunları sizin yerinize oynayan bir yapay zekanın patentini aldı.

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Geçtiğimiz saatlerde SegmentNext tarafından fark edildiği üzere Sony, enteresan bir yapay zekanın patentini aldı. Bu yapay zeka sizin oyun stilinizi öğreniyor ve istenildiğinde oyunu sizin yerinize oynuyor. Daha doğrusu yapay zekanın amacı sizin zorlandığınız belirli bölümleri oynayabilmek.

Patente göre oyuncunun bir bölümü birkaç kez oynamasının ardından yapay zeka oyuncunun davranışlarını inceliyor ve bu stili kaydediyor. Kısaca zaman içerisinde oyuncu ile aynı kararları vermeye başlıyor. Bu durum "otomatik mod" olarak açıklanmış. Örneğin, oyuncular herhangi bir şekilde oyunu o sırada oynayamıyor ancak izleyebiliyorsa otomatik moda alarak devam edebilir. Örneğin, yemek yerken oyuna bir yandan da devam etmek istiyorsanız, otomatik modda yemeğinizi yiyebilir bir yandan da oyuna devam edebilirsiniz. Bu durum çevrimiçi oyunlarda, yani durdurulamayan oyunlarda fazlasıyla işe yarayabilir.

Sony özellikle son dönemlerde birçok şaşırtan ancak kullanışlı olabilecek teknolojilerin patentini alıyor. Geçtiğimiz aylarda da evdeki eşyaları kontrolcü yapabileceğiniz bir teknolojinin patentini almıştı.

https://www.videogameschronicle.com/news/sony-has-patented-an-ai-that-will-play-your-games-for-you/

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