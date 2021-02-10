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    PlayStation Store'da yeni indirimler başladı: %86'ya varan fırsatlar!

    Sony, geçtiğimiz saatlerde PlayStation sahipleri için güzel bir indirim başlattı. Hatta yalnızca bir değil şu anda 3 farklı indirim bulunuyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    10 Şubat 2021, 17:59 (1 hf.)
    18,2b
    1
    18
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    14

    PlayStation Store'da yeni indirimler başladı: %86'ya varan fırsatlar!
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation sahipleri için geçtiğimiz saatlerde PlayStation Mağazası'nda yeni indirimler başladı. Yalnızca bir değil 3 farklı toplu indirim bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Ubisoft oyunlarında %85'e varan indirimler başladı"

    Geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız Eleştirmenlerin Seçimi indirimi dışında, geçtiğimiz saatlerde Big in Japan Sale isimli indirim ile Japon oyunları da indirime girdi. İndirim oranlarına baktığımızda %86'ya kadar çıktığını görebiliyoruz.

    Bu iki indirim dışında Sıcak Fırsatlar başlığı altında bir indirim daha bulunuyor. Her üç indirimde de birbirinden farklı oyunlar indirime girmiş durumda. Son olarak bir de Haftanın Fırsatı başlığı altında NBA 2K21, %60 indirime girmiş durumda. Her indirimin son tarihi farklı. Bu yüzden kontrol etmeyi unutmayın. İndirimlerin linklerini aşağıda bulabilirsiniz.



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    K koçari (ali burak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Pop Remake mağazadan kaldırılmış sanırım
    1 Yanıt Yanıtla
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 5 gün ( Mesaj Silindi ) koçari
    Onları oynadım zaten de bu oyunlar gerçekten de kötü mü? Daha almadım.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Shadow of Mordor ve Shadow of War'ın GOTY sürümlerine iyi indirim gelmiş. Biri 107 diğeri 86 tl. Ben hiç oynamadım. İkisini de almayı düşünüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    hamza5806 5 gün ( Mesaj Silindi ) gokhanvai
    Sakin haa



    Psn plus verdi 2.sini çöp oglu çöp berbat oyunlar



    Witcher 3

    Darks souls

    Skyrim vb oyunlara bak hocam bunlara 5 tl bile vermem hatta 2 tl bile vermem gider simit alir yerim daha keyifli
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    N nevo33 (Nevzat İşler) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yaparlar tabi, millet gamepass sayesinde xbox'a geçiş yapıyor. Açıkçası ps2 den beri konsolla alakası olmayan ben series s aldım sırf gamepass için. Gerçi bizkm ülkede millet alışkanlıklarından vazgeçmez kolay kolay, hala pes13 oynayan güruh var 😂
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    unforgiven1127 (unforgiven unforgiven) 6 gün ( Mesaj Silindi ) nevo33
    Hocam bende series s dusunuyorum goruntu kalitesi, hizi nasil aletin? Butun oyunlari calistiriyor mu, yoksa series s e gelen oyunlar farkli mi?
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    Şeref60 (Şeref Berber) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Acep Hangi ürünlerde
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    M mrtkrk (murat kurak) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar hitman hastasıyım 1 ve 2 ninn suyunu çıkarttım 3 ü bekliyorum deluxe Alicam pahalı ya 600verilmez bir oyuna
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    antique (el turko ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    "inside" ile "limbo" ikilisini toplam 45liraya aldım..



    bunlar basit oyunlar ve zaten normalde de olması gereken fiyatlar bunlar işte.. ikilinin kampanyasız bundle fiyatı 194 lira, şaka gibi..
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    B bhdr84 (Bahadır Altaş) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Haftanın fırsatı nba2k21 çok iyi. Fakat ps5 versiyonu dahil değil mi ?
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    MrCaner (Caner Karadağ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aga ps5 alcaktım 180 liradan senelik ps plus aldım gelen oyunları kaydediyorum ps store çok pahalı bana göre, ps5 alırım inşallah ilerde 😁
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    H Heisenberg Marcus Gate (Heisenberg Marcus) 6 gün ( Mesaj Silindi ) MrCaner
    Alırsınız inşallah mesele oyunlarının pahalı olması ps5 in, yoksa kendisi şuanki oyun pc lerinden bile ucuz durumda.
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    B bulduren (Süleyman Konur) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    The Witcher 3'ün fiyatı güzelmiş, düşünenler kaçırmasın genelde 60 TL civarındaydı söz konusu oyun.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    25-40 yaşları arasındaki bir çocuğun oyuncağı (hiç pstation um olmadı.)

    edit: hüzün içerir.
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