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    Ubisoft oyunlarında %85'e varan indirimler başladı

    Çin Yeni Yılı şerefine Ubisoft Store'da indirimler başladı. Assassin's Creed, Far Cry gibi serilerin sahibi olan Ubisoft da kendi sitesi üzerinden güzel bir indirim başlattı.
    09 Şubat 2021, 22:30 (1 hf.)
    18,8b
    1
    10
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ubisoft oyunlarında %85'e varan indirimler başladı
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    Çin Yeni Yılı için oyun tarafında ilk indirim Ubisoft'tan geldi. Ubisoft, kendi yayıncılığını yaptığı neredeyse her oyunda güzel bir indirime gitmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Assassin’s Creed Chronicles, Ubisoft Store'da limitli süreliğine ücretsiz"

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    Şu anda Ubisoft Store üzerinde Ubisoft'un birçok oyunu indirime girmiş durumda. İndirimler %85 oranına kadar çıkıyor ancak Ubisoft bir güzellik daha yapmış.

    Şu an mağazada bulunan tüm indirimler dışında ödeme kısmına geldiğinizde kullanabileceğiniz LUNAR15 kodu ile ekstra %15 indirim daha kazanabilirsiniz. Ürünü sepetinize ekledikten sonra sağ taraftaki alışveriş özeti kısmında "Add a prome code" kısmına tıklayarak LUNAR15 yazarsanız ekstra %15 daha indirim daha kazanabilirsiniz.

    Eğer kullanabileceğiniz U puanınız varsa LUNAR15 kodu yerine onu kullanarak ekstra %20 indirim kazanabilirsiniz. Ne yazık ki U puanı ile LUNAR15 kodunu birlikte kullanamıyorsunuz. LUNAR15 kodunun 11 Şubat'ta kaldıralacağını hatırlatalım.

    Buraya tıklayarak tüm indirimlerin olduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Aşağıda da indirimde olan oyunlardan önemli olanların linkini bulabilirsiniz.

    İndirimdeki Önemli Oyunlar



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    %85 görünce tıkladım fos çıktı :)
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Immortals Fenyx Rising e 10 tl bile vermem
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    MuharremAylar (Kenan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Akşam EPic indirimleri başlıyor onu bekleyin. 60 lira kodla gelmesi muhtemel.
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    HAYAJI (Göksel Önder) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu indirimler neden psn store da yok ???
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    onlara göre indirim
    bize göre !
    damat neden gitti !?
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    münşi (Ramazan Karatopcu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    AC Valhalla kodla 189 liraya alınabiliyor. Eğer 100 puanınız varsa %20 daha indirim yapacağını söylüyor ama benim 62 puanım var. o da olsa 152liradan verecek zaar
    1 Yanıt Yanıtla
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    witcher_king 1 hf. ( Mesaj Silindi ) münşi
    İki farklı kod birlesmiyor malesef
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    D dreamblue35 (yunus aydemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Prince of persia serisini (5 oyun) indirim kodu dahil 38.25 TL den alabiliyorsunuz şaka gibi
    Assasin creed var birde o seriyi zamanında bitirselerdi çok güzel oyundu, 3. oyundan sonra oynamayı bıraktım ben
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    B Batuhangover01 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çöp
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    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    %85 görünce tıkladım fos çıktı :)
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İndirime bak bee. Yuuhh bisoft...
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