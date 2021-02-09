Ubisoft oyunlarında %85'e varan indirimler başladı

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Çin Yeni Yılı için oyun tarafında ilk indirim Ubisoft'tan geldi. Ubisoft, kendi yayıncılığını yaptığı neredeyse her oyunda güzel bir indirime gitmiş durumda.

Ayrıca Bkz. "Assassin’s Creed Chronicles, Ubisoft Store'da limitli süreliğine ücretsiz"

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Şu anda Ubisoft Store üzerinde Ubisoft'un birçok oyunu indirime girmiş durumda. İndirimler %85 oranına kadar çıkıyor ancak Ubisoft bir güzellik daha yapmış.

Şu an mağazada bulunan tüm indirimler dışında ödeme kısmına geldiğinizde kullanabileceğiniz LUNAR15 kodu ile ekstra %15 indirim daha kazanabilirsiniz. Ürünü sepetinize ekledikten sonra sağ taraftaki alışveriş özeti kısmında "Add a prome code" kısmına tıklayarak LUNAR15 yazarsanız ekstra %15 daha indirim daha kazanabilirsiniz.

Eğer kullanabileceğiniz U puanınız varsa LUNAR15 kodu yerine onu kullanarak ekstra %20 indirim kazanabilirsiniz. Ne yazık ki U puanı ile LUNAR15 kodunu birlikte kullanamıyorsunuz. LUNAR15 kodunun 11 Şubat'ta kaldıralacağını hatırlatalım.

Buraya tıklayarak tüm indirimlerin olduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Aşağıda da indirimde olan oyunlardan önemli olanların linkini bulabilirsiniz.

İndirimdeki Önemli Oyunlar

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