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CES 2022 etkinliğinde yeni sanal gerçeklik gözlüğü Playstation VR2’yi tanıtan Sony, günümüzde Microsoft Flight Simulator, American Truck Simulator ve Euro Truck Simulator gibi yapımlar için göz izleme cihazları sunan yüksek teknoloji şirketi Tobii ile yeni bir iş birliğine gidiyor.

Oyun performansını etkileyebilir

Bildirilenlere göre 1 Temmuz tarihli basın açıklamasında Sony ile ortaklığa imza atıldığını duyuran Tobii CEO’su Anand Srivatsa, ''PlayStation VR2, sürükleyici sanal gerçeklik (VR) eğlencesi için yeni bir temel oluşturuyor ve dünya çapında milyonlarca kullanıcının göz izlemenin gücünü deneyimlemesini sağlayacak.'' açıklamasında bulundu.

Ayrıca Srivatsa, Sony ile yapılan bu anlaşmadan elde edilecek gelirin şirketin 2022 gelirinin yüzde 10'undan daha fazlasını oluşturacağını belirtti.

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Yeni haber ile beraber Sony'nın ilk kez Playstation VR2 için yabancı bir şirket ile ortaklık kurduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte 120Hz yenileme hızı, OLED ekran, göz başına 2000×2040 çözünürlük ve altı eksenli hareket algılama sistemi ile gelecek Sony Playstation VR2, yeni göz izleme teknolojisiyle yalnızca gözlerin odaklandığı noktaların oluşturulmasına fırsat tanıyarak oyunlarda alınan performansı bir üst noktaya taşıyabilir.

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PlayStation VR2, Tobii imzalı göz izleme teknolojisiyle geliyor