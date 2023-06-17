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    Sony, Playstation VR2 için yeni oyunlarını duyurdu

    Sony, PlayStation VR 2'nin oyun kütüphanesini her geçen gün çeşitlendirmeye devam ediyor. Bugün platforma eklenecek 4 yeni oyun daha duyuruldu. İşte o oyunlar...
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    Sony, Playstation VR2 için yeni oyunlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    22 Şubat itibarıyla çıkışını gerçekleştiren ve ülkemizde de birçok mağazada satışa sunulan Playstation VR2, yepyeni oyunlara kavuşmaya devam ediyor. Bugün Sony, sanal gerçeklik gözlüğünün oyun kütüphanesine eklenecek yeni oyunları duyurdu. Gelin paylaşılan listeye hep birlikte göz atalım.

    Sony, yeni Playstation VR2 oyunlarını duyurdu

    Bilmeyenler için 22 Şubat tarihinde kullanıcılar ile buluşan Playstation VR2, No Man’s SkyResident Evil Village ve Horizon Call of the Mountain dahil 35'e yakın oyunla tanıtıldı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Sony, platforma Tiger Blade, Wanderer: The Fragments of Fate, Pixel Ripped 1995 ve The 7th Guest VR dahil olmak üzere 4 yeni oyun daha ekleneceğini duyurdu. İşte platforma eklenecek tüm oyunlar.

    Tiger Blade

    Tiger Blade, Kore'nin en iyi neo-noir aksiyon sinemasının tüm şık, adrenalin yüklü dövüşünü PS VR2'ye getiriyor. Alternatif bir Kore'yi konu alan yapımda, Tiger Clans'ın Horangi bölümü için çalışan en ölümcül suikastçı rolünü üstleniyorsunuz. Sewoon'un atmosferik ve titizlikle yeniden yaratılmış pazar yerleri, rıhtımları, ara sokakları ve sokakları oyuncuları bekliyor olacak.

    Tiger Blade, bir puanlama ve sıralama sistemi, çevrimiçi liderlik tabloları, hızlı koşu ve ikincil hedeflerle yüksek düzeyde yeniden oynanabilir bir yapı sunuyor. Dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikleyiciler ve kulaklık gürültüsü sayesinde kalp atışlarını hızlandıran, kesintisiz aksiyon daha da yoğunlaşıyor.

    Wanderer: The Fragments of Fate

    Wanderer: The Fragments of Fate, ödüllü, eleştirmenlerce beğenilen Wanderer'ın yeni nesil VR için tamamen yeniden tasarlanmış bir versiyonu olacak. Geleceği yeniden şekillendirmek için geçmişi yeniden yazarken zengin dünyaları keşfedin, kalp atışlarınızı hızlandıran aksiyonla karşılaşın ve akıl almaz bulmacaları çözün ve benzeri olmayan destansı bir zaman yolculuğu macerasında kendinizi tarihin heyecan verici hikayelerinin içinde bulurken bulun.

    Çok sayıda heyecan verici yeni özellik ve oynanış, oyuncuları bekliyor. Nefes kesici yeni görsellerle dolu macerada yüzebilir, zıplayabilir, çömelebilir, tırmanabilir, çelik halatla inebilir ve zaman içinde sallanabilirsiniz. PS VR2 dokunsal teknolojisinden yararlanarak, deneyiminizi olabildiğince geliştirmek için hassas bir şekilde ayarlanmış yakınlık ve bağlama duyarlı dokunma özellikleriyle benzersiz bir deneyim oyuncuları bekliyor olacak.

    Pixel Ripped 1995

    Pixel Ripped 1995 ile oyunların altın çağının nostaljisini daha önce hiç olmadığı kadar deneyimleyin! Sanal kahramanımız Dot'un çeşitli boyutlarda dengeyi yeniden sağlamak için yola çıktığı bu tuhaf macera, bir oyun içinde oyun yapısına sahip. Göreviniz, her biri 16-bit ve 32-bit klasiklere özgü tasarlanmış, tümü sürükleyici bir sanal gerçeklik dünyasında yer alan bir dizi oyunu keşfetmenizi sağlayacak.

    Oyun, PS VR2 çıkışı için iyileştirildi ve geliştirildi. 60 FPS kısıtlamalarını geride bırakarak 120 FPS gücün keyfini çıkarmanızı sağlarken, PS VR2 Sense kontrol cihazının uyarlanabilir tetikleyicileri ve PS VR2 kulaklık geri bildirimi sayesinde kendinizi daha kaptırmış hissedeceksiniz. Oyun yakın gelecekte PS VR2'de piyasaya sürülecek.

    The 7th Guest VR

    7th Guest VR, yepyeni bulmacalar, keşfedilecek yeni alanlar ve kendine ait yeni bir teknik ölçüt ile orijinal oyunun ve hikayesinin yeniden yapımı. PS VR2 ile bu deneyimi bir üst noktaya taşıyan yapım, göz takibi, gözlerinizi odalardaki belirli parçalara ve alanlara odaklayarak yapbozların karmaşık ayrıntılarını keşfetmenizi sağlıyor. Ayrıca PS VR2 Sense kontrol cihazının uyarlanabilir tetikleyicileri her öğeyi artık daha canlı hissettirecek.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 4 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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