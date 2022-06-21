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    Bir Youtuber, yalnızca 1,9 cm inceliğinde Playstation 5 Slim tasarladı

    ''DIY Perks'' isimli bir Youtuber, kendi Playstation 5 Slim versiyonunu tasarladı. Konsolun parçalarını en baştan düzenleyen Youtuber, PS5'in standart versiyonundan daha iyi sonuçlara ulaştı. 
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    Bir Youtuber kendi Playstation 5 Slim versiyonunu tasarladı
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    Youtube platformunda kendin yap içerikleri ile tanınan ''DIY Perks'' kanalı, şimdi de kendi imkânları ile yalnızca 1,9 cm kalınlığında bir Playstation 5 Slim tasarladı.

    Standart modelden daha iyi sonuçlara ulaştı

    Bilindiği üzere Sony, konsolların Slim versiyonlarını ana konsolların piyasaya sürülmesinden birkaç yıl sonra kullanıcılara sunuyor. Bununla birlikte yeni nesil PS5 konsolunda tedarik sıkıntıları ve üretim sorunları ile karşı karşıya kalan şirket, görünüşe göre cihazın Slim versiyonunu beklenen daha geç piyasaya sürecek.

    Sony’nin bu hamlesini beklemeye gerek kalmadan kendi PS5 Slim cihazını hazırlayan DIY Perks ise, türünün tek örneği diyebileceğimiz bir cihaz ortaya çıkardı. Paylaşılan videoda büyük bir hacme sahip olan yeni konsolu parçalarına ayıran Youtuber, cihazın güç kaynağını dışarı alarak ve özel bir su soğutma sistemi entegre ederek yalnızca 1,9 cm kalınlığında yeni bir tasarım oluşturuyor. 

    Bir Youtuber kendi Playstation 5 Slim versiyonunu tasarladı
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    Yapılan yeni düzenlemenin ardından birkaç sorunla karşılaşan ancak cihazı çalıştıran DIY Perks, işlemci, RAM ve VRM sıcaklıklarında PS5'in standart versiyonundan daha iyi sonuçlara ulaşmayı başardı.

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