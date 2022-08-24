Plex saldırıya uğradı, kişisel veriler çalındı

Son dönemde kripto para dünyasındaki siber saldırıları konuşurken internet dünyasında da saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Popüler medya oynatıcısı ve akış hizmeti Plex saldırıya uğradığını duyurdu.
Plex saldırıya uğradı
Plex platformunun kullanıcılara gönderdiği bilgilendirme notuna göre veri tabanlarında bazı şüpheli hareketler tespit edildi. Yapılan araştırmada üçüncü şahısların sunuculara izinsiz bir şekilde eriştiği anlaşıldı.
Saldırganların belirli bir boyutta kullanıcı adı, email ve şifrelenmiş parolaları çaldığı ifade ediliyor. Bu veriler muhtemelen kullanıcılara oltalama mailleri göndermek için kullanılacak. Şifrelerin çalınıp çalınmadığını kontrol eden Have I Been Pwned sitesinin kurucusu da mağdurlar arasında ve bu tür saldırılardan korunmanın tek yolunun iki aşamalı onay ile rastgele şifre kullanmak olduğunu belirtiyor.
İşin ilginç tarafı kullanıcılar Plex hesaplarından çıkıp şifre değiştirme işlemi yapanlar bir sorunlar karşılaşıyor. Bu bakımdan cihazdan çıkış yapmadan şifre değiştirmenin işe yaradığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: