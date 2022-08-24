Plex saldırıya uğradı, kişisel veriler çalındı

Tam Boyutta Gör

Son dönemde kripto para dünyasındaki siber saldırıları konuşurken internet dünyasında da saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Popüler medya oynatıcısı ve akış hizmeti Plex saldırıya uğradığını duyurdu.

Plex saldırıya uğradı

Plex platformunun kullanıcılara gönderdiği bilgilendirme notuna göre veri tabanlarında bazı şüpheli hareketler tespit edildi. Yapılan araştırmada üçüncü şahısların sunuculara izinsiz bir şekilde eriştiği anlaşıldı.

Bitcoin ATM farelerine dikkat 1 gün önce eklendi

Saldırganların belirli bir boyutta kullanıcı adı, email ve şifrelenmiş parolaları çaldığı ifade ediliyor. Bu veriler muhtemelen kullanıcılara oltalama mailleri göndermek için kullanılacak. Şifrelerin çalınıp çalınmadığını kontrol eden Have I Been Pwned sitesinin kurucusu da mağdurlar arasında ve bu tür saldırılardan korunmanın tek yolunun iki aşamalı onay ile rastgele şifre kullanmak olduğunu belirtiyor.

İşin ilginç tarafı kullanıcılar Plex hesaplarından çıkıp şifre değiştirme işlemi yapanlar bir sorunlar karşılaşıyor. Bu bakımdan cihazdan çıkış yapmadan şifre değiştirmenin işe yaradığı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.