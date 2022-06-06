Poco C40 resmiyet kazandı: JLQ JR510 işlemci ve 6.000 mAh pil

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Poco markası geçtiğimiz günlerde yeni bir bütçe dostu akıllı telefonla karşımıza çıkacağını açıklamıştı. Poco C40 adı altında pazara giriş yapacak cihazın 16 Haziran'da çıkış yapması bekleniyordu ancak şirketin Vietnam bölümü cihaza resmiyet kazandırdı.

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Akıllı telefon HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızına sahip 6.71 inç LCD ekran taşıyor. Damla çentikli ekran Corning Gorilla Glass korumasına sahip ancak hangi versiyonu olduğu belli değil. Cihaz gücünü sekiz çekirdekli JLQ JR510 yonga setinden alıyor.

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Çift arka kamera

Yazılım tarafında bizi Android 11 karşılıyor. MIUI sürümü ise şu an için bilinmiyor. Poco C40'ın arka panelinde 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera mevcut. Ön tarafında ise 5 megapiksellik bir selfie kamerası var.

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Akıllı telefon 18 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil içeriyor. Fakat kutudan 10 watt'lık şarj adaptörü çıkıyor. Poco C40'ın siyah, sarı ve yeşil renk seçenekleri var. Vietnam'da 4 GB + 64 GB'lık konfigürasyonda sunulan cihazın fiyat etiketi 150 dolar. Global pazarda ise 177 dolara satılacağı söyleniyor.

Poco C40 Özellikleri ve Fiyatı:

Ekran: 6.71 inç LCD, HD+

6.71 inç LCD, HD+ İşlemci: JLQ JR510

JLQ JR510 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB İşletim sistemi: Android 11

Android 11 Arka kamera: 13 + 2 megapiksel

13 + 2 megapiksel Ön kamera: 5 megapiksel

5 megapiksel Batarya: 6.000 mAh, 18W şarj

6.000 mAh, 18W şarj Bağlantı: Çift SIM, 4G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, USB Type-C, kulaklık girişi

Çift SIM, 4G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, USB Type-C, kulaklık girişi Renkler: Siyah, Sarı ve Yeşil

Siyah, Sarı ve Yeşil Boyutlar: 169.59 x 76.56 x 9.18 mm

169.59 x 76.56 x 9.18 mm Ağırlık: 204 gr

204 gr Fiyat: 150 dolar

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Poco C40 resmiyet kazandı: JLQ JR510 işlemci ve 6.000 mAh pil