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    Poco C40 resmiyet kazandı: JLQ JR510 işlemci ve 6.000 mAh pil

    Poco markası yeni bir bütçe dostu akıllı telefon piyasaya sürdü. Poco C40 adı altında çıkış yapan model JLQ JR510 işlemci, 6.71 inç ekran ve yüksek kapasiteli pille geliyor.
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    Poco C40 resmiyet kazandı: JLQ JR510 işlemci ve 6.000 mAh pil
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    Poco markası geçtiğimiz günlerde yeni bir bütçe dostu akıllı telefonla karşımıza çıkacağını açıklamıştı. Poco C40 adı altında pazara giriş yapacak cihazın 16 Haziran'da çıkış yapması bekleniyordu ancak şirketin Vietnam bölümü cihaza resmiyet kazandırdı.

    Poco C40 resmiyet kazandı: JLQ JR510 işlemci ve 6.000 mAh pil
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    Akıllı telefon HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızına sahip 6.71 inç LCD ekran taşıyor. Damla çentikli ekran Corning Gorilla Glass korumasına sahip ancak hangi versiyonu olduğu belli değil. Cihaz gücünü sekiz çekirdekli JLQ JR510 yonga setinden alıyor.

    Poco C40 resmiyet kazandı: JLQ JR510 işlemci ve 6.000 mAh pil
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    Çift arka kamera

    Yazılım tarafında bizi Android 11 karşılıyor. MIUI sürümü ise şu an için bilinmiyor. Poco C40'ın arka panelinde 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera mevcut. Ön tarafında ise 5 megapiksellik bir selfie kamerası var.

    Poco C40 resmiyet kazandı: JLQ JR510 işlemci ve 6.000 mAh pil
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    Akıllı telefon 18 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil içeriyor. Fakat kutudan 10 watt'lık şarj adaptörü çıkıyor. Poco C40'ın siyah, sarı ve yeşil renk seçenekleri var. Vietnam'da 4 GB + 64 GB'lık konfigürasyonda sunulan cihazın fiyat etiketi 150 dolar. Global pazarda ise 177 dolara satılacağı söyleniyor.

    Poco C40 Özellikleri ve Fiyatı:

    • Ekran: 6.71 inç LCD, HD+
    • İşlemci: JLQ JR510
    • RAM: 4 GB
    • Depolama: 64 GB
    • İşletim sistemi: Android 11
    • Arka kamera: 13 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 5 megapiksel
    • Batarya: 6.000 mAh, 18W şarj
    • Bağlantı: Çift SIM, 4G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, USB Type-C, kulaklık girişi
    • Renkler: Siyah, Sarı ve Yeşil
    • Boyutlar: 169.59 x 76.56 x 9.18 mm
    • Ağırlık: 204 gr
    • Fiyat: 150 dolar
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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 14 saat önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 3 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 5 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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