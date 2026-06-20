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    Xiaomi HyperOS 4 güncellemesi alacak cihazlar ortaya çıktı

    Paylaşılan ön listeye göre Xiaomi, REDMI ve POCO markalarına ait çok sayıda cihazın Android 17 tabanlı HyperOS 4 güncellemesini alması bekleniyor.               

    Xiaomi HyperOS 4 güncellemesi alacak cihazlar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Android 17 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 4 için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor. Henüz resmi olarak duyurulmayan güncelleme, şirketin yazılım ekosistemindeki en büyük yeniliklerden biri olmaya aday gösteriliyor.

    Gizmochina'nın paylaştığı ön listeye göre Xiaomi 14, Xiaomi 15 ve gelecekte tanıtılması beklenen Xiaomi 17 serisinin yanı sıra çeşitli REDMI ve POCO modelleri de güncellemeyi alabilecek cihazlar arasında yer alıyor. Ayrıca bazı REDMI tabletler ve POCO Pad modellerinin de destek kapsamına girmesi bekleniyor.

    HyperOS 4 ile neler değişecek?

    Sektör kaynaklarına göre HyperOS 4, yalnızca yeni özellikler ekleyen bir sürüm olmayacak. Xiaomi'nin sistem mimarisini yeniden düzenleyerek Android 17'nin daha sade ve modern altyapısına geçiş yapacağı belirtiliyor.

    Beklenen yenilikler arasında sıvı cam efektlerine sahip yenilenmiş arayüz, etkileşimli kilit ekranı, üretkenlik odaklı yapay zeka araçları, gelişmiş gizlilik seçenekleri ve çoklu görev performansında iyileştirmeler bulunuyor.

    Xiaomi'nin HyperOS 4'ü Temmuz veya Ağustos ayında Çin'de tanıtması, kapsamlı beta testlerinin ardından küresel dağıtıma ise sonbahar döneminde başlaması bekleniyor.

    HyperOS 4 (Android 17) alması beklenen cihazlar

    Yayınlanan ön listeye göre HyperOS 4 (Android 17) alması beklenen cihazlar şunlar:

    Xiaomi

    • Xiaomi 17, 17 Ultra, 17T, 17T Pro
    • Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro
    • Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro, 14 Civi
    • Xiaomi 13T, 13T Pro
    • Xiaomi Mix Flip

    Redmi

    • Redmi Note 15, Note 15 4G, Note 15 Pro, Note 15 Pro 4G, Note 15 Pro+, Note 15 Special
    • Redmi Note 14 4G, Note 14 Pro, Note 14 Pro+, Note 14S
    • Redmi Turbo 5
    • Redmi 15, 15 4G, 15C, 15C 4G, 15A
    • Redmi A7, A7 Pro, A7 Pro 4G, A5
    • Redmi Pad 2, Pad 2 Pro, Pad 2 9.7

    POCO

    • POCO F8 Pro, F8 Ultra
    • POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra
    • POCO F6, F6 Pro
    • POCO X8 Pro, X8 Pro Max
    • POCO X7, X7 Pro
    • POCO X6 Pro
    • POCO M8, M8s, M8 Pro
    • POCO M7 4G, M7 Plus
    • POCO C85, C85 4G, C85x
    • POCO C81, C81 Pro, C81x
    • POCO C71
    • POCO Pad X1, POCO Pad M1, POCO Pad C1
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    H
    hasandemirrr 2 gün önce

    çok güzel

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