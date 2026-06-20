Xiaomi HyperOS 4 güncellemesi alacak cihazlar ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin Android 17 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 4 için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor. Henüz resmi olarak duyurulmayan güncelleme, şirketin yazılım ekosistemindeki en büyük yeniliklerden biri olmaya aday gösteriliyor.

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Gizmochina'nın paylaştığı ön listeye göre Xiaomi 14, Xiaomi 15 ve gelecekte tanıtılması beklenen Xiaomi 17 serisinin yanı sıra çeşitli REDMI ve POCO modelleri de güncellemeyi alabilecek cihazlar arasında yer alıyor. Ayrıca bazı REDMI tabletler ve POCO Pad modellerinin de destek kapsamına girmesi bekleniyor.

HyperOS 4 ile neler değişecek?

Sektör kaynaklarına göre HyperOS 4, yalnızca yeni özellikler ekleyen bir sürüm olmayacak. Xiaomi'nin sistem mimarisini yeniden düzenleyerek Android 17'nin daha sade ve modern altyapısına geçiş yapacağı belirtiliyor.

Beklenen yenilikler arasında sıvı cam efektlerine sahip yenilenmiş arayüz, etkileşimli kilit ekranı, üretkenlik odaklı yapay zeka araçları, gelişmiş gizlilik seçenekleri ve çoklu görev performansında iyileştirmeler bulunuyor.

Xiaomi'nin HyperOS 4'ü Temmuz veya Ağustos ayında Çin'de tanıtması, kapsamlı beta testlerinin ardından küresel dağıtıma ise sonbahar döneminde başlaması bekleniyor.

HyperOS 4 (Android 17) alması beklenen cihazlar

Yayınlanan ön listeye göre HyperOS 4 (Android 17) alması beklenen cihazlar şunlar:

Xiaomi

Xiaomi 17, 17 Ultra, 17T, 17T Pro

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T, 15T Pro

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro, 14 Civi

Xiaomi 13T, 13T Pro

Xiaomi Mix Flip

Redmi

Redmi Note 15, Note 15 4G, Note 15 Pro, Note 15 Pro 4G, Note 15 Pro+, Note 15 Special

Redmi Note 14 4G, Note 14 Pro, Note 14 Pro+, Note 14S

Redmi Turbo 5

Redmi 15, 15 4G, 15C, 15C 4G, 15A

Redmi A7, A7 Pro, A7 Pro 4G, A5

Redmi Pad 2, Pad 2 Pro, Pad 2 9.7

POCO

POCO F8 Pro, F8 Ultra

POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra

POCO F6, F6 Pro

POCO X8 Pro, X8 Pro Max

POCO X7, X7 Pro

POCO X6 Pro

POCO M8, M8s, M8 Pro

POCO M7 4G, M7 Plus

POCO C85, C85 4G, C85x

POCO C81, C81 Pro, C81x

POCO C71

POCO Pad X1, POCO Pad M1, POCO Pad C1

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Xiaomi HyperOS 4 güncellemesi alacak cihazlar ortaya çıktı

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