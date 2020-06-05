OPPO Reno4 ve Reno4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Düz modeli 3999 TL'ye Pro modeli ise 6599 TL'ye satılan OPPO Reno3 serisinin devam modelleri OPPO Reno4 ve OPPO Reno4 Pro, Çin'de düzenlenen bir etkinlikle duyuruldu.

5G desteği, 90 Hz tazeleme hızına sahip ekran ve 65W hızlı şarj özellikleriyle dikkat çeken OPPO Reno4 serisinin ülkemizde de satılması bekleniyor.

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Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

OPPO Reno4 serisi özellikleri neler sunuyor?

OPPO Reno4, 6.4 inç büyüklüğünde ve içerisinde 32 MP çözünürlüğünde özçekim kamerası ile birlikte 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörünün bulunduğu delikli bir ekranla bizleri karşılıyor. Full HD+ çözünürlüğündeki bu Super AMOLED ekran, 90 Hz tazeleme hızına sahip. OPPO Reno4 Pro modelinde ise ekran boyutu 6.5 inç'e çıkarken, Reno4 modelinde yer alan 2 MP çözünürlüğündeki derinlik kamerası, bu modelde yer almadığı için daha küçük bir deliğe yer veriliyor.

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Her iki telefon da 7nm fabrikasyon süreciyle üretilen Snapdragon 765G yonga setinden güç alıyor. 8 çekirdekli bu çip, yük altındayken maksimum 2.4 GHz frekans hızına ulaşabilirken, dahili X52 modem ile birlikte de 5G desteği sunuyor.

OPPO Reno4 için yalnızca 8 GB RAM seçeneği bulunurken, Reno4 Pro'da ise 12 GB RAM opsiyonu da bulunuyor. Depolama tarafında ise her iki telefon için de 128 ve 256 GB hafıza seçeneklerine yer verilmiş. Her iki model için de tüm bu donanımların beslenme kaynağı ise 65W hızlı şarj destekli 4000 mAh kapasiteli batarya.

OPPO Reno4 Pro'da OIS destekli 48 MP ana, 12 MP ultra geniş açılı, 5x optik ve 20x hibrit yakınlaştırma yapabilen 13 MP çözünürlüğünde telefoto kamera kurulumu yer almakta. Bu konfigürasyon düz OPPO Reno4 modelinde ise şu şekilde: 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcı kamera.

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OPPO Reno4 ve Reno4 Pro fiyatı

Kutudan Android 10 işletim sistemi üzerinde Color OS 7.2 kullanıcı arabirimi giydirilmiş şekilde çıkan telefonların RAM ve depolama kapasitesine göre fiyatlandırması şu şekilde:

OPPO Reno4 (8 GB RAM/128 GB Hafıza): 422$

OPPO Reno4 (8 GB RAM/256 GB Hafıza): 465$

OPPO Reno4 Pro (8 GB RAM/128 GB Hafıza): 535$

OPPO Reno4 Pro (12 GB RAM/256 GB Hafıza): 606$

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