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    Anlık Bildirim

    Amiral gemisi Poco F4 GT'nin resmi basın görselleri yayınlandı

    Poco'nun yakında çıkış yapacak amiral gemisi akıllı telefonunun tasarımı gözler önüne serildi. Poco F4 GT'nin yüksek kaliteli basın görselleri internete sızdırıldı.
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    Poco F4 GT'nin resmi basın görselleri yayınlandı
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    Poco markası ilk kez gerçek bir amiral gemisi akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Poco F4 GT adı altında pazara giriş yapacak cihazın tanıtımı 26 Nisan'da gerçekleştirilecek. Lansmana çok az bir süre kala yeni modeli resmi basın görselleri internete sızdırıldı.

    Poco F4 GT'nin resmi basın görselleri yayınlandı
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    Sunulan görsellerde de görebileceğiniz üzere akıllı telefon alışılmışın dışında bir gövde tasarımı ile karşımıza çıkacak. Özellikle de markanın imzası olan sarı renkteki versiyonu dikkat çekiyor. Gözlerden kaçmayan bir başka detay da oyunlarda kullanılan fiziksel tetik tuşlarına sahip olması.

    Poco F4 GT'nin resmi basın görselleri yayınlandı
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    Poco F4 GT neler sunacak?

    Poco F4 GT'ün 120 Hz yenileme hızı ve Full HD çözünürlük sunan 6.67 inç OLED ekran taşıyacağı bildirildi. Corning Gorilla Glass Victus ile korunacak panelin üzerinde 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerasının görev yapacağı söyleniyor.

    Poco F4 GT'nin resmi basın görselleri yayınlandı
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    Akıllı telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden alacak. Bu işlemciye 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı eşlik edecek. Poco F4 GT'ün 64 megepiksel Sony IMX686 ana kamera ve 120W hızlı şarj destekli 4.700 mAh pil içereceği de sızdırılan detaylar arasında.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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