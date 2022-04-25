Amiral gemisi Poco F4 GT'nin resmi basın görselleri yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Poco markası ilk kez gerçek bir amiral gemisi akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Poco F4 GT adı altında pazara giriş yapacak cihazın tanıtımı 26 Nisan'da gerçekleştirilecek. Lansmana çok az bir süre kala yeni modeli resmi basın görselleri internete sızdırıldı.

Tam Boyutta Gör

Sunulan görsellerde de görebileceğiniz üzere akıllı telefon alışılmışın dışında bir gövde tasarımı ile karşımıza çıkacak. Özellikle de markanın imzası olan sarı renkteki versiyonu dikkat çekiyor. Gözlerden kaçmayan bir başka detay da oyunlarda kullanılan fiziksel tetik tuşlarına sahip olması.

Tam Boyutta Gör

Poco F4 GT neler sunacak?

Poco F4 GT'ün 120 Hz yenileme hızı ve Full HD çözünürlük sunan 6.67 inç OLED ekran taşıyacağı bildirildi. Corning Gorilla Glass Victus ile korunacak panelin üzerinde 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerasının görev yapacağı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden alacak. Bu işlemciye 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı eşlik edecek. Poco F4 GT'ün 64 megepiksel Sony IMX686 ana kamera ve 120W hızlı şarj destekli 4.700 mAh pil içereceği de sızdırılan detaylar arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.