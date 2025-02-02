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    Anlık Bildirim

    Poco F7 ilk sertifikasını aldı: İşte beklenen özellikleri

    Poco F7'nin EEC sertifikası almasıyla birlikte lansman tarihi yaklaşıyor. İşte Snapdragon 8s Elite işlemci ve güçlü pil özellikleriyle dikkat çeken modelin detayları:
    Poco F7 ilk sertifikasını aldı: İşte beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının merakla beklediği Poco F7, Avrasya Ekonomik Komisyonu'ndan (EEC) ilk sertifikasını alarak pazara çıkış için önemli bir adım attı. 25053PC47G model numarasıyla sertifikalandırılan cihazın sızıntılara göre 2025'in ikinci çeyreğinde küresel pazarda yerini alması bekleniyor.

    Snapdragon 8s Elite işlemcili yeni Poco yakında geliyor

    Poco F7'nin, yakında piyasaya sürülecek Redmi Turbo 4 Pro'nun yeniden markalanmış versiyonu olacağı düşünülüyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, cihazın en dikkat çekici özelliği Qualcomm'un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 8s Elite olacak. Bu güçlü işlemci, kullanıcılara üst düzey performans vadederken, enerji verimliliği konusunda da önemli avantajlar sunmakta.

    Poco F7 ilk sertifikasını aldı: İşte beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    1.5K çözünürlüğe sahip OLED LTPS ekranla gelen Poco F7'nin batarya kapasitesi konusunda ise farklı iddialar bulunuyor. Bazı kaynaklar 7.500 mAh gibi etkileyici bir kapasite öne sürerken, diğer raporlar daha gerçekçi bir yaklaşımla 6.000 mAh'lik bir pilin kullanılacağını belirtiyor. Ancak her iki senaryoda da telefonun 90W hızlı şarj desteğiyle geleceği konusunda görüş birliği bulunmakta.
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    Mantarın Başı 3 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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