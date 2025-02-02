Poco F7 ilk sertifikasını aldı: İşte beklenen özellikleri

Snapdragon 8s Elite işlemcili yeni Poco yakında geliyor
Poco F7'nin, yakında piyasaya sürülecek Redmi Turbo 4 Pro'nun yeniden markalanmış versiyonu olacağı düşünülüyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, cihazın en dikkat çekici özelliği Qualcomm'un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 8s Elite olacak. Bu güçlü işlemci, kullanıcılara üst düzey performans vadederken, enerji verimliliği konusunda da önemli avantajlar sunmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P