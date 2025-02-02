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    Galaxy G Fold: Samsung'dan yeni üç katlı telefon tasarımı

    Teknoloji devi Samsung'un ilk üç katlı telefonunun adı sızdırıldı. İşte G şeklinde katlanan yenilikçi tasarımıyla 2025'in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy G Fold'un detayları:
    Galaxy G Fold: Samsung'dan yeni üç katlı telefon tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung, katlanabilir telefon pazarında çıtayı bir kez daha yükseltiyor. Yakın zamanda düzenlenen Galaxy S25 Unpacked etkinliğinde ilk kez silüetini gösterdiği üç katlı akıllı telefonunun adının Galaxy G Fold olacağı güvenilir kaynaklardan sızdırıldı.

    Samsung'un ilk üç katlı telefonu Galaxy G Fold, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülebilir

    Yeux1122 isimli kullanıcının Naver platformunda paylaştığı bilgilere göre Samsung'un ilk üç katlı ekran teknolojisine sahip akıllı telefonu Galaxy G Fold, 2025'in üçüncü çeyreğinde teknoloji tutkunlarıyla buluşması bekleniyor.

    G şeklindeki katlama mekanizmasına sahip benzersiz tasarımıyla dikkat çeken cihaz, bu yenilikçi tasarım yaklaşımı sayesinde ise ekranın her iki tarafının içe doğru katlanmasına olanak tanıyor ve böylece dış yüzeyin daha iyi korunmasını sağlıyor. Bu koruma özelliği, Huawei Mate XT'nin S şeklinde katlanan ve ekranın bir kısmını dış etkilere açık bırakan tasarımına göre önemli bir avantaj sunuyor.

    Galaxy G Fold: Samsung'dan yeni üç katlı telefon tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni amiral gemisi, etkileyici ekran boyutlarıyla da öne çıkıyor. Açıldığında 9,96 inçlik dev bir ekran sunan Galaxy G Fold, bu özelliğiyle Galaxy Z Fold 6'nın 7,6 inçlik ekranından yaklaşık yüzde 30 daha büyük bir görüntüleme alanı vadediyor. Katlandığında ise 6,54 inçlik boyutuyla standart bir akıllı telefon formuna bürünüyor. Samsung'un bu cihaz için özel olarak geliştirdiği yeni ekran teknolojisi ve koruyucu film, cihazın dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

    Sınırlı sayıda üretilmesi beklenen Galaxy G Fold'un başlangıçta 2026 için planlanan çıkış tarihi ise bazı tahminlere göre öne çekilebilir ve cihaz, Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile birlikte 2025'in sonlarında piyasaya sürülebilir. Fiyatlandırma konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Huawei Mate XT'nin 2.800 dolarlık fiyat etiketini göz önünde bulundurduğumuzda, Galaxy G Fold'un da 2.000 doların üzerinde bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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