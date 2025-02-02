Galaxy G Fold: Samsung'dan yeni üç katlı telefon tasarımı

- Samsung'un ilk üç katlı telefonu Galaxy G Fold, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülebilir
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Samsung'un ilk üç katlı telefonu Galaxy G Fold, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülebilir
Yeux1122 isimli kullanıcının Naver platformunda paylaştığı bilgilere göre Samsung'un ilk üç katlı ekran teknolojisine sahip akıllı telefonu Galaxy G Fold, 2025'in üçüncü çeyreğinde teknoloji tutkunlarıyla buluşması bekleniyor.
G şeklindeki katlama mekanizmasına sahip benzersiz tasarımıyla dikkat çeken cihaz, bu yenilikçi tasarım yaklaşımı sayesinde ise ekranın her iki tarafının içe doğru katlanmasına olanak tanıyor ve böylece dış yüzeyin daha iyi korunmasını sağlıyor. Bu koruma özelliği, Huawei Mate XT'nin S şeklinde katlanan ve ekranın bir kısmını dış etkilere açık bırakan tasarımına göre önemli bir avantaj sunuyor.
Sınırlı sayıda üretilmesi beklenen Galaxy G Fold'un başlangıçta 2026 için planlanan çıkış tarihi ise bazı tahminlere göre öne çekilebilir ve cihaz, Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 ile birlikte 2025'in sonlarında piyasaya sürülebilir. Fiyatlandırma konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Huawei Mate XT'nin 2.800 dolarlık fiyat etiketini göz önünde bulundurduğumuzda, Galaxy G Fold'un da 2.000 doların üzerinde bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P