Samsung Galaxy A23 5G farklı özelliklerle yeniden piyasada

Tam Boyutta Gör Zaman zaman akıllı telefon üreticilerinin aynı isimlendirme altında farklı ülkeler için farklı modeller geliştirdiğini görüyoruz. Yılın başlarında piyasaya çıkan Galaxy A23 5G, bu kez Japonya’da orijinalden çok daha farklı bir şekilde satışa sunuldu.

Yeni Samsung Galaxy A23 5G oldukça farklı

Japonya özelindeki Samsung Galaxy A23 5G akıllı telefon modelinde 5.8 inçlik HD+ TFT LCD ekran yer alıyor. Dimensity 700 yonga seti ile 5G desteği sağlanırken sadece 4GB RAM ve 64GB depolama seçeneği mevcut.

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Arka kısımda 50MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 4000mAh batarya 15W hızlı şarj sunarken NFC, nanoSIM, One UI 4.1 şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı ise 231$ olarak belirlenmiş. Bu model globale farklı bir isimle mi çıkacak merak konusu.

Orijinal Galaxy A23 5G modelinde ise 6.6 inçlik Full HD+ ekran, Snapdragon 695 yonga seti, 8GB’a kadar RAM, 128GB’a kadar depolama, 50MP OIS ana sensör, 5000mAh batarya, 25W hızlı şarj gibi özellikler yer almaktaydı.

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