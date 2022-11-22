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    Samsung Galaxy A23 5G farklı özelliklerle yeniden piyasada

    Samsung Galaxy A23 5G akıllı telefon modeli Japonya’ya özel yeni bir versiyonla geliyor ancak kırpılan özellikler orijinalden çok alakasız bir duruma getirmiş.  
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    Samsung Galaxy A23 5G Tam Boyutta Gör
    Zaman zaman akıllı telefon üreticilerinin aynı isimlendirme altında farklı ülkeler için farklı modeller geliştirdiğini görüyoruz. Yılın başlarında piyasaya çıkan Galaxy A23 5G, bu kez Japonya’da orijinalden çok daha farklı bir şekilde satışa sunuldu.

    Yeni Samsung Galaxy A23 5G oldukça farklı

    Japonya özelindeki Samsung Galaxy A23 5G akıllı telefon modelinde 5.8 inçlik HD+ TFT LCD ekran yer alıyor. Dimensity 700 yonga seti ile 5G desteği sağlanırken sadece 4GB RAM ve 64GB depolama seçeneği mevcut.

    Arka kısımda 50MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 4000mAh batarya 15W hızlı şarj sunarken NFC, nanoSIM, One UI 4.1 şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı ise 231$ olarak belirlenmiş. Bu model globale farklı bir isimle mi çıkacak merak konusu.

    Orijinal Galaxy A23 5G modelinde ise 6.6 inçlik Full HD+ ekran, Snapdragon 695 yonga seti, 8GB’a kadar RAM, 128GB’a kadar depolama, 50MP OIS ana sensör, 5000mAh batarya, 25W hızlı şarj gibi özellikler yer almaktaydı.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    M
    mito13 13 saat önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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