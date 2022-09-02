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Ağustos ayının sonlarında Poco markası, Poco M5 ve M5s akıllı telefonlarının 5 Eylül'de tanıtılacağını duyurmuştu. Lansman öncesinde cihazların tasarımı ve fiyat etiketlerini gün ışığına çıkaran yeni detaylar paylaşıldı.

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Poco M5 görünüm olarak M4 5G'yi andırıyor. Arka tarafında Poco yazısının yanı sıra üç kamera ve flaş içeren büyük siyah bir kamera ünitesi var. Akıllı telefon Helio G99 işlemci ve 90 Hz ekranla gelecek. Siyah, sarı ve yeşil renklerde sunulacak.

Fiyat etiketleri belli oldu

Poco M5s ise bu Ağustos ayında tanıtılan Redmi Note 11 SE'ye benziyor ancak kamera ünitesinde Poco markası var. Bu model siyah, mavi ve beyaz renklerde satışa sunulacak.

Poco M5 4+64 ve 4+128 GB konfigürasyonlarda sırasıyla 189 ve 209 euro fiyatlarla piyasaya sürülecek. Poco M5s modeli ise aynı konfigürasyonlarda 229 ve 249 euro karşılığında tüketicilere sunulacak.

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Poco M5 ve M5s'in tasarımı ve fiyat etiketi ortaya çıktı