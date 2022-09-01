iPhone 14 Max modeli karşımıza iPhone 14 Plus olarak çıkabilir

Apple'ın bir sonraki büyük etkinliği 7 Eylül'de gerçekleştirilecek. Şirketin lansmanda dört yeni iPhone 14 modeli duyurması bekleniyor. Far Out etkinliğine sayılı günler kala iPhone ailesinin en yeni üyesiyle ilgili önemli bir sızıntı gündeme geldi.
Tommy Boi isimli bir Twitter kullanıcısı 6.7 inçlik yeni iPhone 14 modeli için tasarlanan şeffaf MagSafe kılıfın fotoğrafını paylaştı. Görsele bakılırsa cihaz herkesin beklediği gibi iPhone 14 Max olarak değil de iPhone 14 Plus ismiyle piyasaya sürülecek.
Max takısı amiral gemisi modele özel kalabilir
Esasına bakılırsa Nisan ayı başlarında bu modelin Max yerine iPhone 14 Plus olarak adlandırılacağına yönelik haberler çıkmıştı. Hatta daha sonra birkaç önemli kaynak da bu bilgiyi doğruladı. Bazı kılıf üreticileri iPhone 14 Plus ürünlerini web sitelerinde listeledi.
Apple muhtemelen "Max" takısını sadece amiral gemisi iPhone 14 Pro Max'te kullanmak istiyor. Tim Cook sahneye çıkana kadar bu bilginin doğruluğunu teyit etme şansımız yok. Dolayısı ile gerçek mi değil mi görebilmemiz için 7 Eylül Çarşamba gününü beklememiz gerekecek.Kaynakça https://twitter.com/Tommyboiiiiii/status/1565008662283767808 https://www.macrumors.com/2022/08/31/iphone-14-plus-rumor/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: