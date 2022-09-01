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Apple'ın bir sonraki büyük etkinliği 7 Eylül'de gerçekleştirilecek. Şirketin lansmanda dört yeni iPhone 14 modeli duyurması bekleniyor. Far Out etkinliğine sayılı günler kala iPhone ailesinin en yeni üyesiyle ilgili önemli bir sızıntı gündeme geldi.

iPhone 14 Pro Max nasıl olacak? Özellikler & fiyat & çıkış tarihi 2 gün önce eklendi

Tommy Boi isimli bir Twitter kullanıcısı 6.7 inçlik yeni iPhone 14 modeli için tasarlanan şeffaf MagSafe kılıfın fotoğrafını paylaştı. Görsele bakılırsa cihaz herkesin beklediği gibi iPhone 14 Max olarak değil de iPhone 14 Plus ismiyle piyasaya sürülecek.

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Max takısı amiral gemisi modele özel kalabilir

Esasına bakılırsa Nisan ayı başlarında bu modelin Max yerine iPhone 14 Plus olarak adlandırılacağına yönelik haberler çıkmıştı. Hatta daha sonra birkaç önemli kaynak da bu bilgiyi doğruladı. Bazı kılıf üreticileri iPhone 14 Plus ürünlerini web sitelerinde listeledi.

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Apple muhtemelen "Max" takısını sadece amiral gemisi iPhone 14 Pro Max'te kullanmak istiyor. Tim Cook sahneye çıkana kadar bu bilginin doğruluğunu teyit etme şansımız yok. Dolayısı ile gerçek mi değil mi görebilmemiz için 7 Eylül Çarşamba gününü beklememiz gerekecek.

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iPhone 14 Max modeli karşımıza iPhone 14 Plus olarak çıkabilir