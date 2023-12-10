Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin bağımsız alt markalarından Poco, yeni akıllı telefonlarını duyurmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda bir süredir Poco X6 ve F6 modellerine ilişkin sızıntılar duyuyoruz. Şimdi ise yeni bir modelin daha yolda olduğu ortaya çıktı. Poco M6 5G çok yakında tanıtılabilir.

Poco M6 5G ufukta göründü

Kaçıranlar için Poco M serisi, daha çok fiyat performans seviyesi yüksek, oyun odaklı bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Nilketim halihazırda kullanıcılara sunulan Poco M5 5G, geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılmış ve olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Asya pazarından gelen yeni bilgiler ise, şirketin M6 5G üzerinde hazırlıklara başladığını ve modelin yeniden markalanmış Redmi 13C olacağını söylüyor.

Poco M6 5G'nin çıkış tarihi ve özellikleri henüz doğrulanmadı. Ancak sızıntılar doğrultusunda Redmi 13C'nin özelliklerine göz atabiliriz. Buna göre akıllı telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve 720 x 1650 piksel çözünürlük sunan 6,74 inç LCD ekrana sahip olacak. Ayrıca panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için su damlası çentiğe yer verilecek. Ön kamera çözünürlüğü ise 8MP olacak.

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Akıllı telefon, gücünü MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinden alacak. Bu işlemciye ise 8GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama alanı eşlik edecek. Kutusundan 18W şarj destekli 5.000mAh pil ile çıkacak M6 5G'nin yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu, 50MP birincil, 0,8MP yardımcı ve 5MP selfie olmak üzere üç kameraya sahip olması bekleniyor.

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Poco M6 5G ufukta göründü: İşte beklenen özellikler