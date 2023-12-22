Uygun fiyatlı 5G telefon POCO M6 tanıtıldı: İşte özellikleri

Bütçe telefonu POCO M6 Pro globale geliyor: İşte özellikleri 3 hf. önce eklendi

POCO M6 5G, 6.74 inç, MediaTek’in Dimensity 6100 Plus işlemcisinden güç alıyor. 6.74 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 600 nit parlaklık sunan, Corning Gorilla Glass 3 ile korunan su damlası çentikli bir ekrana sahip. Telefon, 8GB’a kadar RAM (LPDDR4x), 256GB’a kadar depolamayla geliyor. Ek depolama alanına ihtiyaç duyanlar için 1TB’a kadar microSD kart desteği mevcut. Android 13 tabanlı MIUI 14 ile gelen telefon, 18w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip. Kutusundan 10w şarj aleti çıkacağı belirtildi. Bu noktada telefonun ağırlığının 195 gr. olduğunu hatırlatalım.

Poco M6 5G, çift arka kamera kurulumuyla geliyor ancak yalnızca ana kameranın 50MP olduğu bilgisi paylaşıldı, ikinci sensör belirsiz. Selfie çekimler ve görüntülü aramalar için kullanılan ön kamera ise 5MP.

Poco M6 5G fiyatı

Telefon, orion mavisi ve galaksi siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Cihazın başlangıç fiyatı 114 dolar. Bellek ve depolama seçeneklerine göre Poco M6 5G fiyatlandırması şu şekilde:

4GB + 128GB : 114 dolar

: 114 dolar 6GB + 128GB : 126 dolar

: 126 dolar 8GB + 256GB: 150 dolar

Poco M6 5G özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.74 inç, HD+, 90Hz, IPS LCD

: 6.74 inç, HD+, 90Hz, IPS LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 6100+

: MediaTek Dimensity 6100+ Bellek ve depolama : 4GB RAM 128GB, 6GB RAM 128GB, 8GB RAM 256GB

: 4GB RAM 128GB, 6GB RAM 128GB, 8GB RAM 256GB Arka kamera : 50MP f/1.8 (geniş) + PDAF 0.08 MP (yardımcı)

: 50MP f/1.8 (geniş) + PDAF 0.08 MP (yardımcı) Ön kamera : 5MP

: 5MP Batarya : 5000 mAh, 18w hızlı şarj

: 5000 mAh, 18w hızlı şarj Bağlanabilirlik : 4G/5G, çift SIM, WiFi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, kulaklık girişi

: 4G/5G, çift SIM, WiFi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, kulaklık girişi Yazılım: Android 13, MIUI 14

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POCO M6 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı