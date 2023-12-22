Uygun fiyatlı 5G telefon POCO M6 tanıtıldı: İşte özellikleri

POCO M6 5G, 6.74 inç, MediaTek’in Dimensity 6100 Plus işlemcisinden güç alıyor. 6.74 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 600 nit parlaklık sunan, Corning Gorilla Glass 3 ile korunan su damlası çentikli bir ekrana sahip. Telefon, 8GB’a kadar RAM (LPDDR4x), 256GB’a kadar depolamayla geliyor. Ek depolama alanına ihtiyaç duyanlar için 1TB’a kadar microSD kart desteği mevcut. Android 13 tabanlı MIUI 14 ile gelen telefon, 18w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip. Kutusundan 10w şarj aleti çıkacağı belirtildi. Bu noktada telefonun ağırlığının 195 gr. olduğunu hatırlatalım.
Poco M6 5G, çift arka kamera kurulumuyla geliyor ancak yalnızca ana kameranın 50MP olduğu bilgisi paylaşıldı, ikinci sensör belirsiz. Selfie çekimler ve görüntülü aramalar için kullanılan ön kamera ise 5MP.
Poco M6 5G fiyatı
Telefon, orion mavisi ve galaksi siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Cihazın başlangıç fiyatı 114 dolar. Bellek ve depolama seçeneklerine göre Poco M6 5G fiyatlandırması şu şekilde:
- 4GB + 128GB: 114 dolar
- 6GB + 128GB: 126 dolar
- 8GB + 256GB: 150 dolar
Poco M6 5G özellikleri
- Ekran: 6.74 inç, HD+, 90Hz, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+
- Bellek ve depolama: 4GB RAM 128GB, 6GB RAM 128GB, 8GB RAM 256GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (geniş) + PDAF 0.08 MP (yardımcı)
- Ön kamera: 5MP
- Batarya: 5000 mAh, 18w hızlı şarj
- Bağlanabilirlik: 4G/5G, çift SIM, WiFi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, kulaklık girişi
- Yazılım: Android 13, MIUI 14
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.