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    Bütçe dostu telefon Xiaomi Redmi 13R 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

    Redmi 13R 5G modeli Çin'de tanıtıldı. Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri arasına konumlanan yeni Redmi 5G telefon, Dimensity 6100+ işlemciyle geliyor.       
    Redmi 13R 5G tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Redmi, Çin’de sessiz sedasız Redmi 13R 5G akıllı telefonu duyurdu. Telefonun kilit özellikleri; 90Hz ekran, Dimensity 6100 Plus işlemci, 50MP ana kamera. Xiaomi Redmi 13R, bütçe dostu telefon arayanlar için yeni seçeneklerden biri.

    Redmi 13R 5G, 6.74 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 450 nit parlaklık sunan su damlası çentikli IPS LCD ekrana sahip. MediaTek’in Dimensity 6100 işlemciden güç alan telefon tek bellek ve depolama alanı ile geliyor; 4 GB LPDDR4x RAM ve 128GB UFS 2.2 depolama. MicroSD kart desteği mevcut. Çift SIM destekli telefonda 3.5mm kulaklık girişi de bulunuyor. Android 13 MIUI 14 ile gelen telefon, 18w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip. Telefonun parmak izi okuyucusu yanda, güç tuşunda.

    Kamera bölümünde, Redmi 13R 5G, arkada 50MP ana kamera ve LED flaş, önde 5 megapiksel kameraya sahip. Telefonun Redmi 13C 5G modelinden ayrılan en önemli noktası, arka tasarımı. Arka tasarımı biraz farklı ve çok yakından bakıldığında fark edilebilecek boyut farklılıkları var. Ayrıca 3 gr daha ağır.

    Redmi 13R 5G fiyatı

    Redmi 13R 5G, siyah, mor ve yeşil renk seçenekleriyle geliyor. 4GB+128GB ile gelen telefonun fiyatı yaklaşık 140 dolar.

    Redmi 13R 5G özellikleri

    • Ekran: 6.74 inç, HD+, 90Hz, 450 nit, IPS LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+
    • Bellek: 4GB RAM
    • Depolama: 128GB
    • Arka kamera: 50MP
    • Ön kamera: 5MP
    • Batarya: 5000 mAh, 18w hızlı şarj
    • Yazılım: Android 13, MIUI 14
    • Diğer: Yanda parmak izi okuyucu, USB-C, microSD kart yuvası, çift SIM desteği
    • Boyut ve ağırlık: 168.05 x 77.91 x 8.19mm, 195 gr
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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