Bütçe dostu telefon Xiaomi Redmi 13R 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

Redmi 13R 5G, 6.74 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 450 nit parlaklık sunan su damlası çentikli IPS LCD ekrana sahip. MediaTek’in Dimensity 6100 işlemciden güç alan telefon tek bellek ve depolama alanı ile geliyor; 4 GB LPDDR4x RAM ve 128GB UFS 2.2 depolama. MicroSD kart desteği mevcut. Çift SIM destekli telefonda 3.5mm kulaklık girişi de bulunuyor. Android 13 MIUI 14 ile gelen telefon, 18w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip. Telefonun parmak izi okuyucusu yanda, güç tuşunda.
Kamera bölümünde, Redmi 13R 5G, arkada 50MP ana kamera ve LED flaş, önde 5 megapiksel kameraya sahip. Telefonun Redmi 13C 5G modelinden ayrılan en önemli noktası, arka tasarımı. Arka tasarımı biraz farklı ve çok yakından bakıldığında fark edilebilecek boyut farklılıkları var. Ayrıca 3 gr daha ağır.
Redmi 13R 5G fiyatı
Redmi 13R 5G, siyah, mor ve yeşil renk seçenekleriyle geliyor. 4GB+128GB ile gelen telefonun fiyatı yaklaşık 140 dolar.
Redmi 13R 5G özellikleri
- Ekran: 6.74 inç, HD+, 90Hz, 450 nit, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+
- Bellek: 4GB RAM
- Depolama: 128GB
- Arka kamera: 50MP
- Ön kamera: 5MP
- Batarya: 5000 mAh, 18w hızlı şarj
- Yazılım: Android 13, MIUI 14
- Diğer: Yanda parmak izi okuyucu, USB-C, microSD kart yuvası, çift SIM desteği
- Boyut ve ağırlık: 168.05 x 77.91 x 8.19mm, 195 gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.