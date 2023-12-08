Bütçe dostu telefon Xiaomi Redmi 13R 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Redmi, Çin’de sessiz sedasız Redmi 13R 5G akıllı telefonu duyurdu. Telefonun kilit özellikleri; 90Hz ekran, Dimensity 6100 Plus işlemci, 50MP ana kamera. Xiaomi Redmi 13R, bütçe dostu telefon arayanlar için yeni seçeneklerden biri.

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Redmi 13R 5G, 6.74 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 450 nit parlaklık sunan su damlası çentikli IPS LCD ekrana sahip. MediaTek’in Dimensity 6100 işlemciden güç alan telefon tek bellek ve depolama alanı ile geliyor; 4 GB LPDDR4x RAM ve 128GB UFS 2.2 depolama. MicroSD kart desteği mevcut. Çift SIM destekli telefonda 3.5mm kulaklık girişi de bulunuyor. Android 13 MIUI 14 ile gelen telefon, 18w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip. Telefonun parmak izi okuyucusu yanda, güç tuşunda.

Kamera bölümünde, Redmi 13R 5G, arkada 50MP ana kamera ve LED flaş, önde 5 megapiksel kameraya sahip. Telefonun Redmi 13C 5G modelinden ayrılan en önemli noktası, arka tasarımı. Arka tasarımı biraz farklı ve çok yakından bakıldığında fark edilebilecek boyut farklılıkları var. Ayrıca 3 gr daha ağır.

Redmi 13R 5G fiyatı

Redmi 13R 5G, siyah, mor ve yeşil renk seçenekleriyle geliyor. 4GB+128GB ile gelen telefonun fiyatı yaklaşık 140 dolar.

Redmi 13R 5G özellikleri

Ekran : 6.74 inç, HD+, 90Hz, 450 nit, IPS LCD

: 6.74 inç, HD+, 90Hz, 450 nit, IPS LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 6100+

: MediaTek Dimensity 6100+ Bellek : 4GB RAM

: 4GB RAM Depolama : 128GB

: 128GB Arka kamera : 50MP

: 50MP Ön kamera : 5MP

: 5MP Batarya : 5000 mAh, 18w hızlı şarj

: 5000 mAh, 18w hızlı şarj Yazılım : Android 13, MIUI 14

: Android 13, MIUI 14 Diğer : Yanda parmak izi okuyucu, USB-C, microSD kart yuvası, çift SIM desteği

: Yanda parmak izi okuyucu, USB-C, microSD kart yuvası, çift SIM desteği Boyut ve ağırlık: 168.05 x 77.91 x 8.19mm, 195 gr

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Xiaomi Redmi 13R 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı